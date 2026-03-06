NYT: Иран отложил назначение преемника аятоллы Хаменеи из-за возможности его ликвидации 6.03.2026, 10:13

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Моджтаба Хаменеи

США и Израиль предупредили Тегеран.

Иран отложил назначение преемника убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из соображений безопасности после заявлений США и Израиля, что новый глава государства также может стать целью для ударов, сообщили The New York Times два иранских чиновника.

В частности, в Тегеране опасаются, что американские и израильские силы могут попытаться ликвидировать 56-летнего сына Хаменеи Моджтабу, который стал главным кандидатом на пост верховного лидера страны.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не примет нового главу Ирана, который продолжит политику убитого аятоллы. «Сын Хаменеи для меня неприемлем. Нам нужен тот, кто принесет гармонию и мир в Иран», — отметил глава Белого дома, подчеркнув, что он лично должен участвовать в назначении руководителя страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также предупредил, что Тель-Авив будет считать любого нового лидера Ирана, продолжающего курс своих предшественников, законной целью для нанесения удара.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате израильского удара погиб 86-летний верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи, а также члены его семьи и не менее 40 высокопоставленных военно-политических чиновников. После этого источники Deutsche Welle и оппозиционного иранского телеканала Iran International утверждали, что новым верховным лидером назначили сына Хаменеи Моджтаба. Однако официально Тегеран это не подтверждал.

Моджтаба — второй сын аятоллы Али Хаменеи. Он изучал теологию под руководством своего отца и других влиятельных учителей, а затем стал священнослужителем. Как отмечает NYT, Моджтаба «таинственная, но влиятельная фигура», которая имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Сын Хаменеи хорошо знаком с управлением и координацией силовых и военных аппаратов страны, говорил аналитик из Тегерана Мехди Рахмати.

На данный момент Ираном временно руководят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции.

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