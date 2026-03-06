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Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки

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  • 6.03.2026, 11:17
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Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки

Цель - обеспечить глобальные поставки в условиях геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия реализует план по увеличению добычи и экспорта сырой нефти в качестве стратегической меры предосторожности. Этот шаг предпринимается на фоне геополитической напряженности между США и Ираном, которая угрожает нарушить поставки энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

Согласно информированным источникам, страна стремится обеспечить стабильность мирового нефтяного рынка в случае непредвиденных обстоятельств. Однако на данный момент пресс-служба правительства Саудовской Аравии не опубликовала официального комментария по этой информации.

Согласно имеющимся данным, в июне Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки. Одновременно с этим страна перебросила значительное количество сырой нефти на зарубежные хранилища, готовясь к возможной нестабильности.

Примечательно, что план этого года, как считается, имеет много общего со стратегией, принятой Саудовской Аравией в 2025 году. Увеличение добычи и хранения на морских платформах служит буфером безопасности, помогая поддерживать потоки энергии в случае нарушения основных транспортных маршрутов.

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