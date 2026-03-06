Цены на нефть снизились впервые с начала войны на Ближнем Востоке 1 6.03.2026, 11:33

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Из-за действий правительства США.

Цены на нефть снизились 6 марта впервые за шесть дней, поскольку правительство США рассматривает возможность вмешательства на фьючерсном рынке для сдерживания роста цен и выдало исключения для закупок российской нефти, чтобы ослабить ограничения поставок из-за войны на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на 95 центов, или на 1,1%, до 84,46 доллара за баррель, а West Texas Intermediate снизился на 1,08 доллара, или на 1,3%, до 79,93 доллара.

В то же время Brent на этой неделе вырос на 16,4%, а WTI подскочил на 19,2%, что стало самым быстрым недельным ростом с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«С каждым днем остановка деятельности в Ормузе будет иметь два основных последствия для рынка нефти: невозможность хранить 20 млн баррелей в день и отсутствие стабильной транспортировки, что может привести к росту мировых цен на энергоносители», - отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Учитывая значительный рост, ожидается, что Министерство финансов США объявит о мерах для борьбы со скачком цен на энергоносители из-за войны в Иране, включая возможные действия на рынке фьючерсов на нефть.

Такой шаг стал бы нетрадиционной попыткой Вашингтона влиять на цены на энергоносители через финансовые рынки, а не через физические поставки нефти.

Министерство финансов США также в четверг предоставило компаниям разрешение на покупку российской нефти, которая хранится на танкерах под санкциями. Такой шаг имеет целью ослабить ограничения поставок, из-за которых нефтеперерабатывающие заводы НПЗ Азии были вынуждены сократить объемы переработки.

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