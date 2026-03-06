Посольство в Иране посоветовало белорусам самостоятельно выбираться из страны 15 6.03.2026, 13:20

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Фото: Abedin Taherkenareh / EPA

Лукашенковские дипломаты обратились к соотечественникам только на на седьмой день войны.

Белорусское посольство в Иране на седьмой день войны выступило с обращением к соотечественникам, передает «Еврорадио».

В связи с закрытием воздушного пространства белорусам посоветовали самостоятельно выезжать из Ирана в Армению или Азербайджан через доступные пограничные переходы.

«Напоминаем, что в настоящее время оптимальной точкой для самостоятельного выезда из Ирана является КПП «Нурдуз-Агарак» по маршруту в направлении Армении. Для выезда через Азербайджан требуется предварительное получение индивидуальных разрешений», — отмечают лукашенковские «дипломаты».

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