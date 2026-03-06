Андрюс Кубилюс: Европе нужно наращивать производство средств ПВО и ракет 6.03.2026, 13:44

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Еврокомиссар по обороне и космосу прибыл в Польшу просить ракеты для Украины.

Андрюс Кубилюс провел пресс-конференцию в Варшаве совместно с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, сообщает «Европейская правда».

«Я объявил об этом «ракетном туре» месяц назад... Почему мы начали именно с Польши, с Варшавы? Польша является ключевым государством в отношении будущего европейской обороны, будущего европейской оборонной промышленности и для производства ракет в Европе», – сообщил Кубилюс.

Он добавил, что в настоящее время ЕС готовит кредит в поддержку Украины, из которого 60 млрд евро в 2026-27 годах пойдет именно на поддержку украинской обороны.

«Украина имеет очень четкие стратегические приоритеты относительно того, что необходимо профинансировать за счет этого кредита: ракеты, дроны и боеприпасы калибра 155 мм увеличенной дальности. Исходя из этих трех основных приоритетов все выглядит так, что ракеты сейчас действительно самый сложный приоритет», – рассказал еврокомиссар.

Кубилюс напомнил, что в течение 2025 года Украина подверглась почти 2 тысячам ракетных атак России, из них 900 – баллистическими ракетами, которые трудно уничтожить.

Для борьбы с баллистическими атаками эффективна американская система Patriot.

«Украинцам только на зимний сезон, на четырехмесячный период, понадобилось около 700 ракет для Patriot, ракет PAC-2, PAC-3. Это то количество, которое американские производители способны произвести в течение одного года», – констатировал он.

По его словам, это означает, что Украина нуждается в 2 тысячах или более ракет ежегодно.

«Теперь совершенно понятно, что после иранского кризиса... для нас в Европе стало еще более актуальным наращивать производство средств противовоздушной обороны и противобаллистических ракет», – резюмировал еврокомиссар.

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