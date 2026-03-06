«Брестское пиво» забрали у армянского друга Лукашенко 4 6.03.2026, 15:27

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Стало известно о планах новых владельцев.

«Брестское пиво», похоже, забрали у армянского друга Лукашенко — олигарха Гагика Царукяна — и продали новым владельцам. При этом процедуру банкротства прекратили. Об этом «Зеркало» узнало из документов, которые опубликованы в Едином госреестре сведений о банкротстве. Тем временем на заводе уже провели ремонт производственных площадей, обновили линии розлива алкоголя в стеклянную бутылку.

Что решил суд

20 февраля этого года Экономический суд Брестской области прекратил дело о финансовой несостоятельности «Брестского пива». Это следует из данных, опубликованных в Едином госреестре сведений о банкротстве. Представитель компании ссылался на то, что кредиторы так и не смогли согласовать план ликвидации к окончанию срока конкурсного производства.

Справка. Конкурсное производство — это этап банкротства, который запускают, чтобы рассчитаться с кредиторами и защитить права всех сторон. Если оздоровить должника нельзя, начинается его ликвидация.

В то же время, как указано в судебном документе, по распоряжению Александра Лукашенко в октябре 2025-го предприятие забрали у прошлого владельца и продали новому — основанной в прошлом году компании «Брестское пиво и напитки». Так как это закрытое акционерное общество, то узнать владельцев из открытых источников невозможно.

Напомним, с 2020 года основной пакет акций «Брестского пива» принадлежал болгарской компании «Мультигруп Трэйд ООД», входящей в армянский концерн Multi Group, владельцем которой является бизнесмен Гагик Царукян. Он должен был в течение 10 лет вложить не меньше 25 млн рублей в модернизацию предприятия и погасить долги на 10 млн рублей. Однако так и не смог вывести завод в плюс.

Гагик Царукян на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Александром Лукашенко. В частности, бизнесмен поздравлял диктатора «с победой» на выборах 2020 года.

Каковы планы у новых владельцев

Управляющий компанией Олег Гриб сообщил в комментарии местному телеканалу:

— В прошлом году мы стали собственниками этого завода и уже в ноябре начали свою производственную деятельность. Сформировали костяк трудового коллектива, преимущество отдавалось старым работникам завода, на сегодняшний день уже состав 110 человек. Начали ремонт производственных площадей, производственные линии обновились, сейчас закуплена линия розлива в стеклянную бутылку, ее монтируем, уже идут работы по линии в жестяную тару.

Новой компании перешли торговые знаки продукции предприятия.

На заводе планируют наладить производство широкого ассортимента напитков: здесь будут выпускать пиво, квас, вина, слабоалкогольную и безалкогольную продукцию, а также соки, питьевую и минеральную воду.

Между тем ранее сообщалось, что «Брестское пиво» собирались продать «Медовым напиткам», которое арендовало производственные мощности. Владелец последней — Андрей Хилькевич — ранее был директором Минского завода виноградных вин и имел опыт работы на предприятиях СНГ, а также создал производство напитков в Гродненской области.

История банкротства

Дело о банкротстве «Брестского пива» начали рассматривать в марте 2025 года. В Экономический суд Брестской области обратилась налоговая инспекция. Она требовала взыскать с компании «Брестское пиво» почти 2,8 млн рублей в пользу государственного бюджета. Ведомство просило включить эту сумму в перечень задолженностей предприятия, подлежащих погашению. При этом срок приема требований от кредиторов к тому моменту уже был завершен. Тем не менее 29 октября суд поддержал позицию налоговой и удовлетворил ее заявление.

Задолженность у производителя алкоголя обнаружили сотрудники Госконтроля во время внеплановой проверки. Из общей суммы почти в 2,8 млн рублей около 642,4 тыс. составили начисленные пени.

По данным местного телевидения, у предприятия также был долг перед работниками на сумму 1,5 млн рублей.

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