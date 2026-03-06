The Washington Post: РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по базам США 21 6.03.2026, 15:45

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иллюстративное фото

Москва участвует в конфликте на Ближнем Востоке.

По словам источников американского издания The Washington Post, Россия предоставляет Ирану разведданные о местоположении американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке.

«Помощь Москвы является первым признаком того, что еще один серьезный противник США участвует — хотя и опосредованно — в войне, по словам трех официальных лиц, осведомленных о разведданных», - говорится в статье.

С начала военной операции Россия передала Ирану информацию о местоположении американских военных объектов, включая военные корабли и самолеты. Об этом изданию заявили три официальных лица, которые высказались на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

«Похоже, что это довольно комплексные усилия», — сказал один из собеседников.

Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Масштабы помощи России Ирану в наведении на цели до конца не ясны.

По словам чиновников, способность иранских военных определять местоположение американских войск ухудшилась менее чем за неделю после начала боевых действий.

ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев.

Двое чиновников, осведомленных о поддержке России Ирану, заявили, что Китай, судя по всему, не помогает Ирану в обороне, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Китайское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Иран имеет лишь несколько военных спутников и не обладает собственной спутниковой группировкой, что делает данные, предоставленные Россией, чрезвычайно ценными.

Кроме того, Пентагон быстро расходует свои запасы высокоточного оружия и перехватчиков противовоздушной обороны. Об этом изданию сообщили источники, осведомленные по этому вопросу.

Один из чиновников рассказал, что качество сбора разведданных Россией не на уровне американского, но все равно остается одним из лучших в мире.

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