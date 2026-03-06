Украина и Россия снова обменялись пленными через Беларусь 4 6.03.2026, 17:29

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По формуле 300 на 300.

В рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией через Беларусь 6 марта освобождено по 300 человек с каждой стороны.

«Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также сегодня удалось вернуть двух гражданских украинцев», — написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Среди них военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, которые защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а также в Мариуполе. Большинство из них находились в плену более года, некоторые — с 2022 года.

Глава украинского государства поблагодарил США за поддержку в осуществлении обмена.

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