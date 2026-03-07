Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец 7.03.2026, 5:22

3,288

Он отправлен в качестве поддержки авианосца.

Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец «Le Tonnerre» («Гром»), в дополнение к авианосцу «Шарль де Голль», который уже прибыл туда.

Как сообщает BFMTV, об этом 6 марта объявил французский Генштаб.

В Генштабе подтвердили информацию, которая сначала неофициально появилась в СМИ, о передислокации в Средиземное море вертолетоносца «Le Tonnerre».

Представитель Генштаба сообщил, что судно «пополнит силы французской армии на фоне кризиса на Ближнем Востоке».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com