Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец
- 7.03.2026, 5:22
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Он отправлен в качестве поддержки авианосца.
Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец «Le Tonnerre» («Гром»), в дополнение к авианосцу «Шарль де Голль», который уже прибыл туда.
Как сообщает BFMTV, об этом 6 марта объявил французский Генштаб.
В Генштабе подтвердили информацию, которая сначала неофициально появилась в СМИ, о передислокации в Средиземное море вертолетоносца «Le Tonnerre».
Представитель Генштаба сообщил, что судно «пополнит силы французской армии на фоне кризиса на Ближнем Востоке».