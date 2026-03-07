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Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец

  • 7.03.2026, 5:22
  • 3,288
Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец

Он отправлен в качестве поддержки авианосца.

Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец «Le Tonnerre» («Гром»), в дополнение к авианосцу «Шарль де Голль», который уже прибыл туда.

Как сообщает BFMTV, об этом 6 марта объявил французский Генштаб.

В Генштабе подтвердили информацию, которая сначала неофициально появилась в СМИ, о передислокации в Средиземное море вертолетоносца «Le Tonnerre».

Представитель Генштаба сообщил, что судно «пополнит силы французской армии на фоне кризиса на Ближнем Востоке».

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