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США планируют начать самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране

  • 7.03.2026, 8:37
  • 3,776
США планируют начать самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране

Цель — уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.

США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.

Об этом сообщает CBS News .

Ссылаясь на слова главы Объединенного комитета начальников генштабов США Дэна Кейна, министра войны Пита Хегсета и президента Дональда Трампа, глава Минфина США Скотт Бессент сказал - Вашингтон вечером начнет самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране.

«Сегодня вечером будет наша самая большая бомбардировочная кампания, которая нанесет самый большой вред иранским ракетным учреждениям, заводам, производящим ракеты, и мы существенно их ослабляем», - заявил Бессент.

Еще чиновник добавил, что предыдущие военные действия США и их кампания против Ирана в целом «были убедительными».

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