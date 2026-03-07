США планируют начать самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране
- 7.03.2026, 8:37
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Цель — уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.
США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.
Об этом сообщает CBS News .
Ссылаясь на слова главы Объединенного комитета начальников генштабов США Дэна Кейна, министра войны Пита Хегсета и президента Дональда Трампа, глава Минфина США Скотт Бессент сказал - Вашингтон вечером начнет самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране.
«Сегодня вечером будет наша самая большая бомбардировочная кампания, которая нанесет самый большой вред иранским ракетным учреждениям, заводам, производящим ракеты, и мы существенно их ослабляем», - заявил Бессент.
Еще чиновник добавил, что предыдущие военные действия США и их кампания против Ирана в целом «были убедительными».