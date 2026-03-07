США планируют начать самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране 7.03.2026, 8:37

3,776

Цель — уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.

США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.

Об этом сообщает CBS News .

Ссылаясь на слова главы Объединенного комитета начальников генштабов США Дэна Кейна, министра войны Пита Хегсета и президента Дональда Трампа, глава Минфина США Скотт Бессент сказал - Вашингтон вечером начнет самую масштабную бомбардировочную операцию в Иране.

«Сегодня вечером будет наша самая большая бомбардировочная кампания, которая нанесет самый большой вред иранским ракетным учреждениям, заводам, производящим ракеты, и мы существенно их ослабляем», - заявил Бессент.

Еще чиновник добавил, что предыдущие военные действия США и их кампания против Ирана в целом «были убедительными».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com