Президент Ирана попросил прощения у арабских стран после ракетных обстрелов 7.03.2026, 12:49

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Масуд Пезешкиан

И пообещал прекратить атаки.

Тегеран перестанет атаковать соседние страны, если те не будут наносить удары по Ирану, заявил в утреннем субботнем обращении Масуд Пезешкиан, президент страны, который после гибели аятоллы Али Хаменеи стал одним из трех членов временного руководящего совета. Пезешкиан принес извинения странам Персидского залива, по которым Тегеран уже неделю бьет ракетами и дронами, и назвал их «братскими», сообщает CNN.

«Я лично приношу извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана. Мы не намерены нападать на соседние страны. Как я неоднократно говорил, они — наши братья», — сказал иранский президент (цитата по CNN). По его словам, временный совет «сообщил вооруженным силам, что отныне не должно быть нападений на соседние страны или ударов ракетами, если только нас не захотят атаковать с территории этих стран». Пезешкиан также призвал страны Персидского залива не становиться «игрушкой в руках империализма», имея в виду возможный ответ на действия Ирана с их стороны.

Помимо этого, президент Ирана заявил, что требование Вашингтона о безоговорочной капитуляции — это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу». Накануне президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что никакой сделки с Тегераном не будет и власти Ирана должны капитулировать. Как только это произойдет, исламской республике найдут нового правителя, заявил он. Позже Трамп в разговоре с Axios уточнил, что капитуляция Ирана может произойти в неформальном режиме — «когда они больше не смогут воевать, потому что им не с кем и нечем будет сражаться».

После начала войны 28 февраля Тегеран нанес удары по ключевым американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Катаре и Омане. Под атаки попали также объекты нефтегазовой отрасли. Одновременно Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Обстрелы со стороны Ирана фиксировались и в субботу, 7 марта. О воздушной опасности объявлялось в Катаре и Бахрейне.

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