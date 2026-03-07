США могут смягчить санкции против российской нефти из-за войны в Иране 7.03.2026, 13:13

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Заявление озвучил министр финансов Скотт Бессент.

Вашингтон может продолжить смягчение санкционного режима в отношении экспорта российской нефти из-за продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы разрешили им [Индии] принимать российскую нефть. Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — сообщил министр в эфире Fox Business.

По словам Бессента, «сотни миллионов баррелей» подсанкционной нефти в данный момент находится на танкерах в море и США рассматривают вариант со снятием ограничений на продажу этих объемов, чтобы «создать избыток предложения». Вашингтон будет объявлять о принятых решениях по смягчению напряженности на нефтяном рынке, вызванной фактическим перекрытием Ормузского пролива из-за войны против Ирана.

Накануне Бессент сообщал, что США разрешили индийским НПЗ перерабатывать нефть из РФ в течение 30 дней. В американском Минфине отметили, что речь идет о сырье, которое было загружено на суда до 5 марта. «Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», — заявлял глава ведомства.

Представитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в X, что обсуждает с американской стороной вопрос о смягчении ограничений в отношении российской нефти, так как «западные санкции, как показала практика, наносят ущерб мировой экономике», передает РБК.

В пятницу, 6 марта, стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $90.

Bloomberg накануне сообщал, что индийские нефтепереработчики уже закупили около 10 млн баррелей российской нефти, дрейфующей в море. В 2025 году Индия в среднем поставляла из РФ 1,7 млн баррелей в сутки.

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