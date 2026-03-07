Жителям Бреста предложили писать картины о городе 7.03.2026, 14:52

1,342

Но времени осталось мало.

В телеграм-канале Брестской области сообщили, что в областном центре хотят украсить остановочные пункты картинами. Но какими именно, еще не определились и объявили конкурс. О чем и сообщил гендиректор КУМПП Брестское городское ЖКХ Андрей Гашев, пишет «Телеграф».

Для участия нужно прислать свои работы до 16 марта (времени осталось совсем мало) в брестское ЖКХ. Возраст участников не ограничен.

Кто будет решать, достойны ли работы для увековечивания на городских остановках, чиновник не пояснил. Тем не менее он рассказал, где появятся работы победителей отбора.

«Хотим остановочные пункты сделать мини-галереей нашего города. Профессиональным художникам и любителям для конкурса предлагаем нарисовать картину с видами областного центра и продолжить фразу «Я люблю Брест…» своим вариантом ответа. Работы разместим на боковых торцах павильонов на остановочных пунктах», – уточнил Андрей Гашев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com