ISW объяснил, как Украина может помочь США в войне на Ближнем Востоке2
- 9.03.2026, 11:47
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Киев накопил уникальный опыт противодействия иранским беспилотникам.
ISW объяснил, как Украина может помочь США в войне на Ближнем Востоке
У украинских военнослужащих есть уникальный опыт борьбы с иранскими «Шахедами», что поможет США в войне против Ирана.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Помимо США, несколько стран Персидского залива также проявляют интерес к украинским разработкам в сфере противодействия беспилотникам, отмечают аналитики.
По данным аналитиков, вероятно, интерес к таким системам проявляют ОАЭ, Катар и Кувейт. Однако официального заявление по этому вопросу еще не было.
В ISW подчериквают, что Украина накопила уникальный опыт противодействия иранским беспилотникам. За время полномасштабного вторжения РФ украинские военнослужащие смогли систематизировать полученные знания и внедрить их в практику.
«Институциональные знания Украины позволили украинским фирмам быстро развивать и совершенствовать возможности, специально разработанные для противодействия оружию иранского происхождения, а постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины важны не только для безопасности Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников», — резюмируют в ISW.
8 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты по перехвату беспилотников прибудут на Ближний Восток на следующей неделе.
5 марта Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила запрос от США о помощи в защите от шахедов на Ближнем Востоке. Он отметил, что поручил предоставить необходимые средства, а также обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать безопасность в регионе Ближнего Востока.
Агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник также писало, что США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах Ближнего Востока и президент Украины дал соответствующее поручение украинским военным.
Ранее Зеленский заявлял, что поручил министру иностранных дел, министру обороны, секретарю СНБО, а также военным командованием и разведке разработать варианты поддержки стран Ближнего Востока, чтобы это в свою очередь не ослабило защиту Украины.