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Канцлер Германии: Иранский режим должен быть свергнут

  • 9.03.2026, 20:30
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Канцлер Германии: Иранский режим должен быть свергнут
Фото: Getty Images

Фридрих Мерц назвал Иран «центром международного терроризма».

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшей смене правительства в Иране, передает ВВС.

«Чем быстрее прекратится режим мулл, тем быстрее закончится эта война», – сказал Мерц.

«Иран является центром международного терроризма, и этому нужно положить конец, и американцы и израильтяне добиваются этого так, как они считают нужным», — сказал Мерц.

Он также отметил, что война может иметь «последствия» для немецкой экономики, крупнейшей в Европе, и добавил, что его правительство «делает все возможное для повышения независимости в энергетической политике».

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