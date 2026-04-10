закрыть
16 июля 2026, четверг, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ввели важные изменения в пенсионной системе

26
  • 10.04.2026, 19:42
  • 26,964
В Беларуси ввели важные изменения в пенсионной системе

Стали известны подробности.

В Беларуси чиновники убрали больше 800 профессий из списков на досрочную пенсию за работу во вредных и тяжелых условиях. В Минтруда рассказали подробности об этих изменениях.

С 1 июля в Беларуси начнут действовать обновленные, сокращенные перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию за работу во вредных и тяжелых условиях. Из них исключили более 800 профессий и должностей, которые власти признали неактуальными. Речь идет о позициях, которые больше не используются в экономике, о профессиях, по которым аттестация рабочих мест нигде не подтвердила вредные условия труда, а также о тех, где в последние годы условия труда считались оптимальными или допустимыми.

Если профессия осталась в обновленных списках, стаж для досрочной пенсии продолжит начисляться в прежнем порядке, пояснили в Минтруда.

«Не потому, что они «перестали быть вредными», а потому что фактически исчезли из экономики (устаревшие технологии, изменившиеся названия должностей) либо на протяжении многих лет ни на одном предприятии не подтверждали реальную вредность по результатам аттестации», — отметили в ведомстве.

«Право на профессиональную пенсию полностью сохраняется, поскольку учитывается на основании документов, действовавших в период работы», — уточнили в Минтруда.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко