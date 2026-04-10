В Беларуси ввели важные изменения в пенсионной системе 26 10.04.2026, 19:42

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Стали известны подробности.

В Беларуси чиновники убрали больше 800 профессий из списков на досрочную пенсию за работу во вредных и тяжелых условиях. В Минтруда рассказали подробности об этих изменениях.

С 1 июля в Беларуси начнут действовать обновленные, сокращенные перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию за работу во вредных и тяжелых условиях. Из них исключили более 800 профессий и должностей, которые власти признали неактуальными. Речь идет о позициях, которые больше не используются в экономике, о профессиях, по которым аттестация рабочих мест нигде не подтвердила вредные условия труда, а также о тех, где в последние годы условия труда считались оптимальными или допустимыми.

Если профессия осталась в обновленных списках, стаж для досрочной пенсии продолжит начисляться в прежнем порядке, пояснили в Минтруда.

«Не потому, что они «перестали быть вредными», а потому что фактически исчезли из экономики (устаревшие технологии, изменившиеся названия должностей) либо на протяжении многих лет ни на одном предприятии не подтверждали реальную вредность по результатам аттестации», — отметили в ведомстве.

«Право на профессиональную пенсию полностью сохраняется, поскольку учитывается на основании документов, действовавших в период работы», — уточнили в Минтруда.

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