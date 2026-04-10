Foreign Affairs: Последний шанс для Венгрии 1 10.04.2026, 10:52

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Орбан может пасть или укрепиться.

Венгрия стоит перед одним из самых важных политических выборов за последние десятилетия. Парламентские выборы 12 апреля могут либо положить конец долгому правлению премьера страны Виктора Орбана, либо окончательно закрепить его систему власти, пишет бывший министр образования Венгрии Балинт Мадьяр для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Еще несколько лет назад позиции Орбана казались незыблемыми. Его партия «Фидес» удерживала конституционное большинство, а политическая система была выстроена вокруг централизованного контроля над государством, экономикой и медиа. Оппозиция оставалась раздробленной и слабой.

Ситуация начала меняться после 2022 года. Экономические трудности, заморозка части финансирования со стороны ЕС и рост инфляции подорвали устойчивость режима. На этом фоне усилилось общественное недовольство, ранее не находившее политического выражения.

Ключевым фактором стал выход на политическую сцену Петера Мадьяра — бывшего представителя системы власти, который перешел в оппозицию. Его партия «Тиса» быстро набрала популярность и, по ряду опросов, опередила «Фидес». Мадьяру удалось объединить разрозненные протестные настроения и предложить альтернативную повестку, сосредоточенную на борьбе с коррупцией и восстановлении государственных институтов.

Нынешняя кампания стала самой напряженной за годы правления Орбана. В информационном поле появляются сообщения о возможном внешнем вмешательстве, давлении на оппозицию и попытках сохранить контроль над страной любой ценой.

Если оппозиция победит и результаты будут признаны, страна может вернуться к более демократической модели управления. В противном случае Венгрия рискует еще сильнее отдалиться от европейских стандартов, а власть Орбана — укрепиться.

Последствия голосования выйдут за пределы страны. Венгрия играет важную роль в ЕС и НАТО, и ее политический курс влияет на баланс сил в Европе.

Выборы 12 апреля рассматриваются как редкий шанс для смены политической системы, который может не повториться в ближайшие годы.

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