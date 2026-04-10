Хантер Байден вызвал сыновей Трампа на бой в клетке 11 10.04.2026, 16:44

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Хантер Байден

Реакция семьи президента США пока неизвестна.

Сын бывшего Джо Байденa заявил, что готов выйти на бой против сыновей Дональда Трампа – Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

Идею поединка ему предложил руководитель медиапроекта Channel 5 Эндрю Каллаган. Он якобы хочет организовать бой в клетке в рамках своего тура в конце месяца.

«Я сказал ему, что согласен – на 100%, если он сможет это организовать. А если нет – я все равно приеду», – заявил Хантер Байден в видео, опубликованном в соцсетях.

Пока неизвестно, согласятся ли на поединок Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Ни представители семьи Трампа, ни Белый дом пока не комментировали ситуацию.

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