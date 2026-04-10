«Задерживают всех, кого вчера не было» 16 10.04.2026, 19:27

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Силовики опять пришли в офис ZROBIM architects.

В минском офисе известной архитектурной студии ZROBIM architects второй день подряд работают силовики. По информации «Зеркала», 10 апреля там снова проходят задержания. На рабочие места вызвали всех сотрудников, в том числе тех, кого не было во время первого визита силовиков.

Как рассказал «Зеркалу» знакомый с ситуацией источник, утром 10 апреля в минский офис ZROBIM architects опять приходили силовики. По его словам, как и накануне, следственные действия проводили сотрудники Департамента финансовых расследований.

Рассказчик сообщил, что большинство из примерно 50 сотрудников, задержанных 9 апреля, были отпущены. Однако основатель компании Андрей Маковский (Андрусь Bezdar), по предварительным данным, остается под стражей. Второй сооснователь студии, Алексей Кораблев, находится в США.

— Задерживают всех, кого вчера не было на рабочих местах. Сегодня сказали всем выйти в офис, — добавил наш источник.

Кто именно отдал такое распоряжение, ему неизвестно.

Напомним, утром 9 апреля силовики пришли в минский офис ZROBIM architects. Как сообщали «Зеркалу» два не связанных между собой источника, были задержаны все находившиеся на месте сотрудники — около 50 человек. Также был недоступен рабочий сервер компании.

Официально причины интереса силовиков к одной из самых успешных архитектурных студий Беларуси до сих пор не озвучены. Вечером один из близких к силовикам телеграм-каналов связал задержания с постом основателя компании Андрея Маковского в соцсети Threads.

В начале марта предприниматель рассказал, что в компанию пришло письмо от госорганов с требованием нанять в штат идеолога. Пропагандисты расценили этот пост как недовольство.

«Ну, и результат себя ждать не заставил. Просто там, где нет идеологов, — змагарство начинает расти как плесень, приходится более радикальными средствами порядок наводить», — говорилось в сообщении.

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