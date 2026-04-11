Иранский сценарий остудил военные амбиции Китая 3 11.04.2026, 9:54

Пекин может пересмотреть свои цели.

Военные успехи США и Израиля в конфликте с Ираном могут серьезно повлиять на стратегическое мышление Китая и его планы возможного противостояния с Западом, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

За почти шесть недель боевых действий американские и израильские силы продемонстрировали высокую эффективность. Были уничтожены тысячи целей на территории Ирана, а системы противовоздушной обороны успешно перехватывали большинство ракет и беспилотников. Несмотря на масштабные атаки Тегерана, ущерб оказался значительно ниже ожидаемого.

Этот опыт ставит под сомнение ключевое предположение китайской военной стратегии — способность массированных ударов ракетами и дронами быстро вывести из строя силы противника. Аналитики ранее считали, что в случае конфликта вокруг Тайваня Пекин сможет серьезно ослабить американские базы и флот в регионе. Однако события на Ближнем Востоке показывают, что современные системы ПВО могут нейтрализовать значительную часть таких угроз.

По имеющимся данным, союзники США в регионе перехватывали до 99% иранских ракет, сохраняя боеспособность инфраструктуры и военных объектов. Это означает, что даже интенсивные удары могут не обеспечить быструю победу, а приведут к затяжной войне на истощение.

Дополнительным фактором риска для Китая становится уязвимость его собственных военных объектов. Удары США и Израиля по командованию Ирана и пусковым установкам продемонстрировали способность наносить точечные удары по ключевым целям, включая руководство и стратегические системы.

В таких условиях Пекин может пересмотреть сроки и методы реализации своих целей, включая вопрос Тайваня. Усиление обороны США и их союзников, а также потенциальные экономические последствия крупного конфликта делают военный сценарий более рискованным.

Эксперты не исключают, что Китай сделает ставку на альтернативные методы давления — дипломатические, экономические и политические. Война с Ираном показала, что технологическое превосходство и массовые удары не гарантируют быстрой победы, а значит, цена конфликта может оказаться значительно выше ожидаемой.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com