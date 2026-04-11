В Британии заявили, что Украина может сыграть важную роль в отношении Ормузского пролива

В Британии заявили, что Украина может сыграть важную роль в отношении Ормузского пролива1
- 11.04.2026, 22:06
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Именно Украина имеет необходимые технологии.
Украина может сыграть важную роль в усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, поскольку она имеет опыт и необходимые технологии.
Об этом заявил министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Алистер Карнс, которого цитирует Reuters.
Карнс во время визита в Киев отметил, что Украина сейчас обладает одними из лучших мировых технологий. И она имеет необходимый опыт для того, чтобы обеспечивать безопасность.
«Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами «Шахед», вплоть до Ормузского пролива», - сказал он.
Карнс добавил, что его визит - это доказательство того, что война в Украине остается ключевым приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности. По его словам, Великобритания может многому научиться от Украины - например, в таких сферах, как технологии создания БПЛА, использование данных и искусственный интеллект в вооружении.
- Это революция в военных делах, и нам нужно двигаться быстрее, - добавил он.