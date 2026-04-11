В Британии заявили, что Украина может сыграть важную роль в отношении Ормузского пролива 1 11.04.2026, 22:06

3,500

Именно Украина имеет необходимые технологии.

Украина может сыграть важную роль в усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, поскольку она имеет опыт и необходимые технологии.

Об этом заявил министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Алистер Карнс, которого цитирует Reuters.

Карнс во время визита в Киев отметил, что Украина сейчас обладает одними из лучших мировых технологий. И она имеет необходимый опыт для того, чтобы обеспечивать безопасность.

«Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами «Шахед», вплоть до Ормузского пролива», - сказал он.

Карнс добавил, что его визит - это доказательство того, что война в Украине остается ключевым приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности. По его словам, Великобритания может многому научиться от Украины - например, в таких сферах, как технологии создания БПЛА, использование данных и искусственный интеллект в вооружении.

- Это революция в военных делах, и нам нужно двигаться быстрее, - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com