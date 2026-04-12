Решающие выборы в Венгрии: какие сценарии возможны
- 12.04.2026, 12:52
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Опросы показывают, что должно завершиться 16-летнее правление Орбана.
Уже сегодня граждане Венгрии выберут новый парламент. Опросы показывают, что это могут быть переломные выборы, которые завершат 16-летнее правление Виктора Орбана. Однако результаты исследований не являются однозначными, и правительственные социологические центры по-прежнему дают ему надежду на еще четыре года у власти, пишет Onet.
На финишной прямой мы анализируем политические сценарии и показываем, на что обращать внимание в вечер выборов и что скажут нам первые поступающие результаты.
В Венгрии парламентские выборы проходят по смешанной системе. Из 199 мандатов в однопалатном парламенте 106 распределяются в одномандатных округах, а оставшиеся 93 — по национальным спискам в модифицированной пропорциональной системе.
Избиратель отдает два голоса: один — за кандидата в своем одномандатном округе, второй — за национальный список. Мандаты по спискам распределяются по хорошо известному методу Д’Ондта.
Система, однако, более сложна из-за механизма компенсационных голосов. Все голоса, отданные за проигравших кандидатов в одномандатных округах, а также «излишек» голосов победителя (то есть его преимущество над кандидатом, занявшим второе место), добавляются к результатам национальных списков.
Национальный избирательный порог составляет:
• 5% для одной партии
• 10% для коалиции из двух партий
• 15% для коалиции трех и более партий
Этнические меньшинства могут получить один мандат при пониженном пороге — 0,27%.
Вся система устроена так, чтобы победитель выборов получал как можно большую «премию». Партия «Фидес» Виктора Орбана с 2014 года на каждых выборах получала конституционное большинство, хотя за это время лишь однажды набрала более 50% голосов.
Война опросов
На этих выборах свои списки выдвинули пять политических сил:
• коалиция Fidesz–KDNP премьер-министра Орбана
TISZA Петера Мадьяра
крайне правая Mi Hazank
• наиболее проевропейская «Демократическая коалиция»
• антисистемная «Венгерская партия двухвостовой собаки»
Однако реальные шансы на получение мандатов имеют только первые три силы и списки меньшинств. В борьбе за победу учитываются исключительно партии Орбана и Мадьяра.
Венгерские опросы в прошлом отличались большими ошибками, и в этих выборах снова кто-то сильно ошибется. Социологические центры делятся на два лагеря: связанные с правительством и считающиеся независимыми, близкими к оппозиции. Обе стороны показывают совершенно разные политические картины.
Это хорошо видно на среднем значении опросов, подготовленном порталом Telex.hu. В большинстве независимых опросов поддержка Fidesz колеблется в пределах 35–40%. Однако есть исследования, где партия Орбана достигает даже 46% — это опросы, связанные с правительством. Аналогично выглядит ситуация с поддержкой TISZA, которая в правительственных опросах получает значительно более низкие результаты.
Fidesz потерял лидерство в совокупных опросах на рубеже октября и ноября 2024 года — через несколько месяцев после выборов в Европарламент. С тех пор его поддержка держалась на уровне 37–39%, тогда как TISZA систематически ее увеличивала, отбирая электорат у других оппозиционных сил, и в последние недели превысила 50% в среднем показателе.
Чтобы лучше показать неопределенность ситуации, подготовлена симуляция, демонстрирующая возможное распределение мандатов в четырех сценариях.
Среднее значение дает победу TISZA
Согласно среднему значению всех опросов, фаворитом является TISZA с поддержкой около 47,5%, тогда как Fidesz получает около 42,5%.
Это означало бы:
• TISZA — фаворит в 48 округах
• Fidesz — в 33 округах
Оппозиция выиграла бы не только весь Будапешт, но и его пригороды, а также округа в крупных городах: Дебрецен, Сегед, Мишкольц и Печ.
С учетом мандатов по спискам:
• TISZA — 111 мест (самостоятельное большинство)
• Fidesz — 81
• Mi Hazank — 7
Также возможны мандаты для немецкого и ромского меньшинств, но они не учитывались. Важно отметить, что во многих округах TISZA лидирует минимально, поэтому решающими могут стать единичные голоса.
Сценарий поражения Орбана
Если исключить правительственные опросы:
• TISZA — около 52%
• Fidesz — около 37,5%
Это дает огромную «премию победителю»:
• TISZA — фаворит в 71 округе
• Fidesz — в 16
Результат:
• TISZA — 131 мандат
• Fidesz — 61
Однако до конституционного большинства не хватает двух мест.
Орбан сохраняет власть?
Если исключить независимые опросы:
• Fidesz — около 47,5%
• TISZA — около 40%
Тогда:
• Fidesz — фаворит в 59 округах
• TISZA — в 26
Итог:
• Fidesz — 110 мандатов (простое большинство)
• TISZA — 82
До конституционного большинства Fidesz будет далеко.
Что если будет ничья?
При равенстве голосов:
• TISZA — фаворит в 45 округах
• Fidesz — в 39
Но в «неопределенных» округах Fidesz имеет преимущество и может выиграть 54 из 106 округов.
Итог:
• обе партии — по 96 мандатов
В этом случае Орбану пришлось бы сотрудничать с крайне правой партией Mi Hazank, чтобы остаться у власти.
Каким опросам верить?
В 2022 году точнее оказались правительственные опросы, а в 2024 году — наоборот, независимые. Сейчас даже наиболее точные ранее центры показывают преимущество TISZA.
Тем не менее к венгерским опросам следует относиться с осторожностью.
Когда будут результаты
Первые официальные данные начнут поступать около 20:00.
К полуночи все может быть ясно.
Однако при близком результате окончательный итог может быть известен только через несколько дней, поскольку голоса из-за границы и по почте подсчитываются позже.