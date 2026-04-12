Решающие выборы в Венгрии: какие сценарии возможны 12.04.2026, 12:52

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Коллаж: onet.pl

Опросы показывают, что должно завершиться 16-летнее правление Орбана.

Уже сегодня граждане Венгрии выберут новый парламент. Опросы показывают, что это могут быть переломные выборы, которые завершат 16-летнее правление Виктора Орбана. Однако результаты исследований не являются однозначными, и правительственные социологические центры по-прежнему дают ему надежду на еще четыре года у власти, пишет Onet.

На финишной прямой мы анализируем политические сценарии и показываем, на что обращать внимание в вечер выборов и что скажут нам первые поступающие результаты.

В Венгрии парламентские выборы проходят по смешанной системе. Из 199 мандатов в однопалатном парламенте 106 распределяются в одномандатных округах, а оставшиеся 93 — по национальным спискам в модифицированной пропорциональной системе.

Избиратель отдает два голоса: один — за кандидата в своем одномандатном округе, второй — за национальный список. Мандаты по спискам распределяются по хорошо известному методу Д’Ондта.

Система, однако, более сложна из-за механизма компенсационных голосов. Все голоса, отданные за проигравших кандидатов в одномандатных округах, а также «излишек» голосов победителя (то есть его преимущество над кандидатом, занявшим второе место), добавляются к результатам национальных списков.

Национальный избирательный порог составляет:

• 5% для одной партии

• 10% для коалиции из двух партий

• 15% для коалиции трех и более партий

Этнические меньшинства могут получить один мандат при пониженном пороге — 0,27%.

Вся система устроена так, чтобы победитель выборов получал как можно большую «премию». Партия «Фидес» Виктора Орбана с 2014 года на каждых выборах получала конституционное большинство, хотя за это время лишь однажды набрала более 50% голосов.

Война опросов

На этих выборах свои списки выдвинули пять политических сил:

• коалиция Fidesz–KDNP премьер-министра Орбана

TISZA Петера Мадьяра

крайне правая Mi Hazank

• наиболее проевропейская «Демократическая коалиция»

• антисистемная «Венгерская партия двухвостовой собаки»

Однако реальные шансы на получение мандатов имеют только первые три силы и списки меньшинств. В борьбе за победу учитываются исключительно партии Орбана и Мадьяра.

Венгерские опросы в прошлом отличались большими ошибками, и в этих выборах снова кто-то сильно ошибется. Социологические центры делятся на два лагеря: связанные с правительством и считающиеся независимыми, близкими к оппозиции. Обе стороны показывают совершенно разные политические картины.

Это хорошо видно на среднем значении опросов, подготовленном порталом Telex.hu. В большинстве независимых опросов поддержка Fidesz колеблется в пределах 35–40%. Однако есть исследования, где партия Орбана достигает даже 46% — это опросы, связанные с правительством. Аналогично выглядит ситуация с поддержкой TISZA, которая в правительственных опросах получает значительно более низкие результаты.

Fidesz потерял лидерство в совокупных опросах на рубеже октября и ноября 2024 года — через несколько месяцев после выборов в Европарламент. С тех пор его поддержка держалась на уровне 37–39%, тогда как TISZA систематически ее увеличивала, отбирая электорат у других оппозиционных сил, и в последние недели превысила 50% в среднем показателе.

Чтобы лучше показать неопределенность ситуации, подготовлена симуляция, демонстрирующая возможное распределение мандатов в четырех сценариях.

Среднее значение дает победу TISZA

Согласно среднему значению всех опросов, фаворитом является TISZA с поддержкой около 47,5%, тогда как Fidesz получает около 42,5%.

Это означало бы:

• TISZA — фаворит в 48 округах

• Fidesz — в 33 округах

Оппозиция выиграла бы не только весь Будапешт, но и его пригороды, а также округа в крупных городах: Дебрецен, Сегед, Мишкольц и Печ.

С учетом мандатов по спискам:

• TISZA — 111 мест (самостоятельное большинство)

• Fidesz — 81

• Mi Hazank — 7

Также возможны мандаты для немецкого и ромского меньшинств, но они не учитывались. Важно отметить, что во многих округах TISZA лидирует минимально, поэтому решающими могут стать единичные голоса.

Сценарий поражения Орбана

Если исключить правительственные опросы:

• TISZA — около 52%

• Fidesz — около 37,5%

Это дает огромную «премию победителю»:

• TISZA — фаворит в 71 округе

• Fidesz — в 16

Результат:

• TISZA — 131 мандат

• Fidesz — 61

Однако до конституционного большинства не хватает двух мест.

Орбан сохраняет власть?

Если исключить независимые опросы:

• Fidesz — около 47,5%

• TISZA — около 40%

Тогда:

• Fidesz — фаворит в 59 округах

• TISZA — в 26

Итог:

• Fidesz — 110 мандатов (простое большинство)

• TISZA — 82

До конституционного большинства Fidesz будет далеко.

Что если будет ничья?

При равенстве голосов:

• TISZA — фаворит в 45 округах

• Fidesz — в 39

Но в «неопределенных» округах Fidesz имеет преимущество и может выиграть 54 из 106 округов.

Итог:

• обе партии — по 96 мандатов

В этом случае Орбану пришлось бы сотрудничать с крайне правой партией Mi Hazank, чтобы остаться у власти.

Каким опросам верить?

В 2022 году точнее оказались правительственные опросы, а в 2024 году — наоборот, независимые. Сейчас даже наиболее точные ранее центры показывают преимущество TISZA.

Тем не менее к венгерским опросам следует относиться с осторожностью.

Когда будут результаты

Первые официальные данные начнут поступать около 20:00.

К полуночи все может быть ясно.

Однако при близком результате окончательный итог может быть известен только через несколько дней, поскольку голоса из-за границы и по почте подсчитываются позже.

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