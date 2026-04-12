Судьбоносные выборы в Венгрии: рекордная явка избирателей 30 12.04.2026, 10:32

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Фото: Associated Press

(Обновлено) Участки на парламентских выборах закрылись.

В Венгрия 12 апреля проходят парламентские выборы, которые уже называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными для страны и Европы за последние 16 лет. Виктор Орбан, бессменно занимающий пост премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

Накануне дня голосования оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадяром по результатам всех социальных опросов получала преимущество.

Однако сложная избирательная система и ожидаемая рекордная явка электората может принести неожиданные результаты.

Charter97.org следит онлайн за парламентскими выборами в Венгрии.

21:03 Сторонники Мадяра вышли на главную площадь Будапешта праздновать победу над Орбаном.

Вскоре ожидаются первые результаты подсчета голосов.

20:01 Участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись.

Явка на выборах в Венгрии достигла рекордных 77,8%, голосование завершено.

18:55 В Венгрии побит абсолютный рекорд явки на выборах.

По состоянию на 17.00 она достигла 74,23%, что соответствует 5 587 935 поданным голосам.

17:25 Мадьяр: «Сегодня мы пишем историю»

Лидер оппозиции Петер Мадьяр вновь призвал к мобилизации в день выборов. В посте в Instagram он написал об ожидаемой рекордной явке и призвал всех венгров отдать свой голос:

«Сегодня мы пишем венгерскую историю», — заявил Мадьяр. — «Каждый должен убедить друзей и семью проголосовать. Боже, благослови Венгрию!»

14:45 После очередного обновления данных от Национальноого избирательного бюро, ожидания рекордной явки подтверждаются. Уже по состоянию на 13:00 проголосовали 54,14%. В некоторых округах явка избирателей превысила уже 55%.

14:20 Министр строительства и транспорта Янош Лазар заявил, что выборы – это праздник демократии и свободы, который тем более ценен, чем больше людей голосует. Также член правительства выдал, что лидер «Тисы» готов «начать гражданскую войну в Венгрии».

«Полиция и Петер Мадьр готовы воевать за Европу против России. Более того, они стравливают нас друг с другом, они хотят начать гражданскую войну в Венгрии сегодня вечером или завтра», – сказал Лазар.

13:30 По состоянию на 11:00, свои голоса на парламентских выборах отдали почти 40 процентов венгров. Этот показатель почти вдвое превышает явку на выборах 2022 года.

13:00 Мэр города Боч от партии «Фидес» Михал Секе-Тот перешел на сторону оппозиции в день выборов и проголосовал за Мадьяра. Политик в своем Facebook рассказал, что «проголосовал против российского влияния и в пользу европейских ценностей».

«Я от всей души рекомендую всем: сегодня, в день парламентских выборов, воспользуйтесь своим правом голоса! Я отдаю свой голос против российского влияния и за европейские ценности. Вместо слабой работы правительства и нагнетания паники из-за войны, пытающегося это скрыть, я поддерживаю сообщество, которое хочет строить, которое дает видение будущего и которое представляет собой надежду для нации», – заявил мэр города.

11:50 По данным «Фидес», была найдена аудиозапись, на основании которой партия «Тиса», возможно, планировала купить голоса ромов. Правящая партия утверждает, что по этому делу будет подан жалоба по подозрению в преступлении против порядка проведения выборов.

Согласно заявлению, на записи глава аппарата Ромулуша Русзина-Зенди Аттила Стефан говорит о том, что они будут маскироваться под пожертвования для распределения «поддержки» нуждающимся избирателям ромов.

11:30 По состоянию на 9 часов утра явка избирателей составила 16,89%. Это огромный рекорд, например, в 2022 году этот показатель составлял 10,31%.

Аналитик Election Geography Матиаш Боди заявил, что окончательная явка на выборах, как ожидается, составит от 75 до 80 процентов.

10:00 Премьер-министр Виктор Орбан отдал свой голос на парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №4 Будапешта и тоже дал короткую пресс-конференцию. Венгерский премьер назвал этот день «праздником демократии» и подчеркнул, что венгерская избирательная система – самая надежная в Европе.

Орбан сообщил, что в случае победы на выборах первым делом поблагодарит своих сторонников, поскольку в последние месяцы была проделана огромная работа. Он отметил, что если Петер Мадяр получит больше голосов, он примет это и поздравит его.

09:45 Лидер партии «Тиса» проголосовал на избирательном участке около 8:30. Мадяр заявил, что ожидается рекордная явка, и что, по его мнению, в некоторых избирательных участках может быть учтен даже один или два голоса.

Председатель партии «Тиса» сообщил, что на данный момент на сайте Tisza, посвященном фальсификации выборов, поступило около 60 сообщений. Политик призвал власти выполнять свою работу в соответствии со своей присягой и, если где-либо будут обнаружены случаи фальсификации выборов, действовать строго по закону.

09:30 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вместе с супругой уже проголосовал. Под фотографией он написал очевидную вещь, что проголосовал за партию «Фидес».

09:25 В Гааге (Нидерланды) тоже образовалась очередь перед участком. По состоянию на 6:00 утра там уже находилось около 150 человек, которые ждали своей очереди, чтобы проголосовать.

09:15 На избирательных участках за границей венгры показывают высокую активность. Например, в Штутгарте (Германия) избирателям даже пришлось выстоять в очереди, чтобы отдать свой голос.

09:00 согласно данным официального портала Национального избирательного бюро, первые часы голосования в Венгрии демонстрируют высокую гражданскую активность. За первые два часа после открытия избирательных участков явка составила около 4%. Такие цифры сопоставимы с явкой на рекордных выборах 2022 года.

08:00 Утренние данные из Венгрии показывают явный рост мобилизации избирателей. Явка на 7:00 (8:00 по Минску) утра была почти вдвое выше, чем четыре года назад.

Появились первые данные о явке на парламентских выборах в Венгрии. По данным Национального избирательного бюро (NVI), к 7:00 утра проголосовали 3,46% избирателей (260 556 человек). Венгерские СМИ сообщают, что в некоторых местах люди выстраивались в очереди еще до открытия избирательных участков.

Для сравнения, на парламентских выборах 2022 года в это же время проголосовали 1,82% избирателей, то есть 139 667 человек. Итоговая явка тогда составила 70,21%.

Сейчас самая высокая утренняя явка зафиксирована в комитате Пешт (3,97%), а самая низкая — в комитате Боршод-Абауй-Земплен — 2,75%. В Будапеште явка составила 3,45%.

07:00 В 6 утра по Будапешту по всей Венгрии открылись избирательные участки. Избиратели голосуют до 19:00 — за кандидата по одномандатному округу (всего таким образом распределятся 106 мест из 199) и за партию. Чтобы пройти в парламент, политические партии должны преодолеть пятипроцентный барьер.

Всего в выборах принимают участие пять партий. Главные соперники — «Фидес» Виктора Орбана, который занимает пост премьер-министра с 2010 года, и «Тиса» Петера Мадьяра, созданная в 2020 году (сам Мадьяр ушел из правящей партии в оппозицию в 2024 году).

Помимо них, избиратели смогут проголосовать за левую «Демократическую коалицию», пародийную Партию двухвостой собаки и крайне правое «Наше отечество» (Mi Hazánk). Только у последней, согласно опросам, есть шансы преодолеть пятипроцентный барьер.

Независимые социологические опросы предсказывают уверенную победу «Тисы», но близкие к власти центры предполагают, что партия Орбана сохранит парламентское большинство.

Подсчитать голоса, согласно венгерским законам, должны не позднее субботы 18 апреля.

Как устроена избирательная система Венгрии

Избирательная система Венгрии считается одной из самых сложных в Европе. Она смешанная, но с сильным перекосом в сторону мажоритарной составляющей, что традиционно выгодно крупным партиям. 106 мандатов распределяются по одномандатным округам (мажоритарная система).

Победитель в округе определяется в один тур: кто набрал больше всех голосов, тот и получает место в парламенте. 93 мандата распределяются по общенациональным партийным спискам (пропорциональная система). Чтобы попасть в парламент, партии нужно преодолеть барьер в 5% (для коалиций из двух партий – 10%, из трех и более – 15%).

Это уникальная венгерская особенность. Голоса, которые не принесли мандат, суммируются и добавляются к результату партии по национальному списку за проигравших кандидатов в округах.

Победитель тоже получает бонус: лишние голоса победителя (разница между его результатом и результатом второго места + 1 голос) также уходят в «копилку» его партии по общенациональному списку. Это помогает лидеру гонки еще больше оторваться от преследователей.

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