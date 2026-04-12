Что можно и нельзя делать на Пасху 12 апреля 2 12.04.2026, 13:32

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Народные приметы и традиции белорусов.

В Беларуси православные верующие 12 апреля 2026 года празднуют Пасху, или Светлое Христово Воскресение.

Пасха, история

Согласно Евангелию, на третий день к пещере, где был похоронен Иисус Христос, пришли его ученицы. Они намеревались совершить обряд умащения тела умершего специальными благовониями (подразумевается миро). Подойдя к гробнице, они заметили, что камень был сдвинут возле входа, а пещера пуста. Остались лишь платок и плащаница. Подобным образом жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали про его Воскресение.

Пасха, традиции

Главный атрибут праздника – крашеные яйца. Причем их принято окрашивать в красный цвет с помощью луковой шелухи. И у этому есть свое объяснение. Мария Магдалина принесла римскому императору Тиберию дары и сказала: «Христос Воскрес!» На подобные слова тот удивился, и заявил, что этого не может быть, также как не может белое яйцо стать красным. После сказанного яйцо покраснело. Именно красные яйца, как считается, олицетворяют кровь Христа.

На Пасху принято ходить в церковь на службу, освещать пасхальные корзины. Чаще всего в них куличи, крашеные яйца, соль, хлеб, мясные изделия (корзины могут отличаться в зависимости от региона Беларуси). Кстати, солью, которая была освящена на праздник, пользуются на протяжении всего года.

Воскресение Христово – это семейный праздник. Поздравляя с праздником, принято говорить так: Христос Воскрес!». А в ответ: «Воистину Воскрес!» Также в некоторых регионах Беларуси по дворам ходят волочобники и поют пасхальные песни. В благодарность они получают яйца, куличи, деньги или же их могут пригласить за пасхальный стол.

Пасха, что нельзя делать

Под запретом как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. На праздник не следует находиться в плохом настроении. Также нельзя долго спать. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. На Пасху не рекомендуется ссориться, вступать и провоцировать конфликты.

Праздник не подходит для того, чтобы пересаживать растения. Считалось, что они не приживутся. А еще не стоит выносить мусор, так как вместе с ним из дома можно вынести благополучие и удачу.

Пасха, что можно делать

По традиции, на Воскресение Христово принято ходить в церковь, освещать пасхальные корзины. Чаще всего в них – куличи, окрашенные яйца, хлеб, соль, мясные изделия (но содержимое может разниться в зависимости от региона Беларуси). Пасха – семейный праздник. Одна из традиций заключалась в том, чтобы закопать в поле объедки со стола. Считалось, что земля будет более плодородной.

На Пасху множество традиций было связно именно с пасхальными яйцами. С ними играли в битки. Игра состояла в том, чтобы разбивать яйца друг о друга. У кого после удара оно останется целым, тот и выиграл. А еще яйца скатывали с высоких мест. У кого оно укатится дальше, тот будет самым счастливым.

Пасха, стол

На праздничном столе всегда присутствовали два главных атрибута праздника – куличи и крашеные яйца. В некоторых регионах Беларуси на Пасху специально готовили домашние колбасы, мясные рулеты.

Пасха, народные приметы

Согласно приметкам, цветущие одуванчики предсказывают короткое лето. В том случае, если гуси летят высоко, то дождей окажется много. Если же гуси летят низко, то дождей будет много.

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