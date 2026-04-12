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Рыбак под Минском поймал огромную щуку

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  • 12.04.2026, 21:38
  • 15,758
Рыбак под Минском поймал огромную щуку

Видеофакт.

Рыбалка, от которой Артем Игнатович не ожидал ничего особенного, принесла лучший трофей в его жизни. Мужчина поймал рыбу всего в 20 км от Минска в совсем небольшом водоеме.

На видео рыбак показывает огромную щуку, говорит, килограммов 14-15. Он называет щуку «мегалодоном» из-за необычных размеров.

«Ну что, друзья, это просто что-то с чем-то! Я таких мегалодонов не ловил никогда. Приехал буквально на часок покидать удочку. Водоем вообще — буквально переплюйка. Рыба, я думаю, где-то около 15 килограммов. Я таких, честно говоря, и в жизни не видел никогда. Просто… что-то с чем-то! Я желаю каждому в этом году поймать такую гигантскую щуку!»

Артем бережно выпустил рыбу обратно в воду.

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