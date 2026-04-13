ЕС готов разблокировать 90 миллиардов евро для Украины 13.04.2026, 15:36

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После поражения Орбана в Брюсселе рассчитывают ускорить санкции против РФ.

После того как партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом, как передает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, сообщили в кипрском председательстве в ЕС.

Евросоюз рассчитывает на быстрое разблокирование 20-го пакета санкций ЕС против РФ и кредита в 90 млрд евро для Украины после поражения Орбана на выборах.

«Нашей целью как председательства остается скорейшее принятие как кредитного пакета для Украины на 90 миллиардов (евро), так и 20-го пакета санкций (против России)», – сообщили «ЕвроПравде» в кипрском председательстве.

Напомним, что Кипр председательствует в ЕС в первой половине 2026 года.

Собеседник «Европейской правды» также сообщил, что кипрское председательство намерено внести указанные вопросы в повестку дня Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) «как только это позволят условия, с целью быстрого завершения работы над обоими досье».

Стоит заметить, что на этой неделе заседания Coreper в Брюсселе состоятся дважды: в среду, 15 апреля, и в пятницу, 17 апреля. В официальной повестке дня этих заседаний нет указанных вопросов, но в то же время послы государств ЕС планируют обсудить неформальную встречу глав государств Евросоюза, которая состоится 23–24 апреля в Никосии (Кипр), во время которой будут обсуждаться кредит на 90 млрд и 20-й пакет санкций.

Как сообщили корреспонденту «Европейской правды» собственные источники в ЕС, чиновники Евросоюза не ожидают принципиальных изменений в позиции Венгрии по украинским вопросам до вступления Петера Мадьяра в полномочия премьер-министра.

В ЕС ожидают, что Мадьяр начнет работу в должности в начале мая 2026 года. Итак, в саммите лидеров ЕС 23–24 апреля Венгрию все еще будет представлять Виктор Орбан.

В то же время, другие источники «ЕвроПравды» в ЕС не исключают, что Виктор Орбан может пойти на некоторые уступки по Украине даже перед передачей власти Мадьяру.

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