Скандальный российский певец Лоза не поверил в лунную миссию НАСА 42 13.04.2026, 21:28

15,200

Певец-конспиролог назвал миссию «фейковой».

Российский певец-конспиролог Юрий Лоза заявил «Газете.Ru», что не верит в реальность миссии НАСА к Луне. По его мнению, все 10 дней перед жителями Земли разыгрывалась «постановка».

«Мне стало достаточно первых фотографий, которые выложило НАСА, чтобы понять — это опять постановка. После этого я за действием не следил. Когда увидел снимки приводнения, снова убедился, что вся миссия фейковая», — сказал Лоза.

В ночь на 11 апреля космический корабль НАСА «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут. За время полета у экипажа несколько раз возникали проблемы с туалетом.

За 10 дней Artemis II намотала более 1,1 миллиона километров, побывала в глубоком космосе и сфотографировала солнечное затмение, как его видно оттуда.

Первая высадка миссии на поверхность Луны запланирована на 2028 год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com