Скандальный российский певец Лоза не поверил в лунную миссию НАСА

Скандальный российский певец Лоза не поверил в лунную миссию НАСА42
- 13.04.2026, 21:28
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Певец-конспиролог назвал миссию «фейковой».
Российский певец-конспиролог Юрий Лоза заявил «Газете.Ru», что не верит в реальность миссии НАСА к Луне. По его мнению, все 10 дней перед жителями Земли разыгрывалась «постановка».
«Мне стало достаточно первых фотографий, которые выложило НАСА, чтобы понять — это опять постановка. После этого я за действием не следил. Когда увидел снимки приводнения, снова убедился, что вся миссия фейковая», — сказал Лоза.
В ночь на 11 апреля космический корабль НАСА «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут. За время полета у экипажа несколько раз возникали проблемы с туалетом.
За 10 дней Artemis II намотала более 1,1 миллиона километров, побывала в глубоком космосе и сфотографировала солнечное затмение, как его видно оттуда.
Первая высадка миссии на поверхность Луны запланирована на 2028 год.