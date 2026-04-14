Григорий Месежников: Эта победа важна и для Беларуси 1 14.04.2026, 14:03

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Григорий Месежников

Тандему Орбана и Фицо пришел конец.

Как победа в Венгрии оппозиционного политика Петера Мадьяра изменит наш регион?

Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Результаты выборов в Венгрии на многое повлияют: и на наш регион, и на отношения между отдельными государствами, и на отношения Венгрии с Евросоюзом. Думаю, что изменится отношение Венгрии к российской агрессии против Украины. Хотя, может быть, это будет не так быстро и выразительно, но изменения произойдут. Прежде всего, будут ослаблены позиции авторитарных сил в нашем регионе, в том числе тех, которые находятся у власти.

Для Беларуси это тоже важно, потому что Виктор Орбан тяготел к восстановлению отношений с белорусским диктатором. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто часто появлялся в Минске.

Подчеркну, что очень важно, что в Венгрии демократические силы все-таки смогли свои позиции сконсолидировать и в конечном итоге нанести поражение авторитарным силам. Заявления Мадьяра уже дают основания предполагать, что отношения Венгрии с Евросоюзом улучшатся. Венгрия перестанет блокировать помощь Украине, будет пытаться придерживаться общей европейской линии по многим другим вопросам.

Стоит отметить, что все-таки какое-то время будет необходимо для того, чтобы действительно провести настоящие изменения, убедить венгерское население в том, что политика Орбана была для самой Венгрии вредна. Может быть, это не так быстро случится, Венгрия не будет локомотивом, каким была Словакия во времена Эдуарда Хегера. Венгрия будет в рамках такого европейского мейнстрима, не будет создавать проблем. Это тоже очень важно, в том числе для Беларуси, потому что Виктор Орбан по российской линии поддерживал Лукашенко.

Что касается региона Центральной Европы, то вся эта конфигурация, которая была в Вышеградской группе, ее по-настоящему парализовала. Потому что Вышеградская группа имеет особое значение, когда позиции всех государств совпадают с общеевропейскими позициями.

Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо разбивали это сотрудничество. Мадьяр заявляет, что он хотел бы реанимировать Вышеградскую группу, но уже на принципах общих интересов, не противоречащих интересам Евросоюза и европейской политики.

— Как будет действовать после поражения своего друга Орбана словацкий премьер Роберт Фицо?

— В последние несколько лет (после 2023-го года), когда Фицо вернулся к власти, это был такой словацко-венгерский тандем по ослаблению общеевропейских позиций в отношении ключевых вопросов европейской политики. В том числе — и в отношении России, и в отношении Украины, энергетической политики. Кстати, в отношениях ЕС и США тоже, потому что Орбан был большим энтузиастом усиления партнерства с Дональдом Трампом. Меньше с Америкой как таковой, а именно с Дональдом Трампом, и Фицо к этому тоже присоединился.

Сейчас этому тандему пришел конец, хотя Роберт Фицо заявлял, что даже если Орбан проиграет выборы, то он примет от него эстафету. Но на самом деле это, конечно, глупая позиция, вряд ли это возможно, потому что Словакия сама не способна заблокировать общеевропейские решения.

Думаю, что если действительно Фицо будет выполнять это свое обещание, то ЕС найдет очень быстро рычаги для того, чтобы преодолеть его противодействие. Так что положительное влияние, конечно, будет иметь место.

Что касается Словакии, то специфический вопрос, каким образом будут развиваться словацко-венгерские отношения, потому что они в последнее время развивались на основе личного сотрудничества, дружбы Орбана и Фицо. Кстати, Фицо националистический политик, который всегда пользовался так называемой антивенгерской картой во внутренней политике. Она заключается в том, что у нас где-то около 10% населения — это этнические венгры, и, конечно, их голоса на выборах крайне важны.

Часть Словакии, к сожалению, подвержена антивенгерским настроениям, поэтому на волне национализма легко можно получать дополнительные политические очки. Так вот, думаю, что сейчас Фицо, как только Орбан уйдет в оппозицию, начнет играть вот этой антивенгерской картой во внутренней политике.

— Могут ли изменения в Венгрии дать импульс к смене власти в Словакии на выборах в следующем году?

— У нас выборы будут в октябре 2027-го года. Но в конечном итоге, считаю, что поражение Орбана повлияет на общие настроения в Словакии в том смысле, что противники Фицо, которые поддерживают оппозиционные партии, усилятся. Во всех опросах у них сейчас большинство.

Происходящее в Венгрии усилит именно восприятие, что и в нашей стране мы тоже можем победить авторитарные силы. Раз уж венгры смогли после 16 лет консолидированной авторитарной политики нанести поражение этим силам, то в Словакии, как говорится, сам Бог велел. Но это я несколько преувеличиваю. У нас немножко другая ситуация.

В Венгрии была единая оппозиционная, демократическая партия, а у нас их несколько. Но у нас и богаче опыт по формированию коалиций демократических партий, так что, думаю, что мы этим воспользуемся. Что касается борьбы за свободу, демократию, европейский выбор, поддержку Украины и критику России, то в этом все оппозиционные партии Словакии сходятся.

У них есть идейные различия, но главное сейчас — это сохранение свободы, демократии и европейского выбора. Думаю, что для них, конечно, это будет большим политическим подспорьем, что Венгрии удалось. К слову, в Венгрии сейчас будут принимать законы, которые позволят им быстрее преодолеть наследие Виктора Орбана.

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