Министр обороны Польши заявил о полном перекрытии границы с Беларусью 3 14.04.2026, 22:33

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Безопасность границы обеспечивают пять тысяч польских военных, а также пограничники и полиция.

Польская граница с Беларусью «полностью перекрыта». Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает RMF24.

«Эффективность задержаний и предотвращения пересечения польско-белорусской границы достигла 100%. Еще недавно мы говорили об эффективности более 90%. Сегодня главнокомандующий пограничной службой проинформировал комитет о том, что 100% пытающихся пересечь границу задерживаются. <…> Мы перекрыли государственную границу», — сказал он.

По словам министра, на границе с Польшей «должным образом» функционирует физическая блокада, системы оптоэлектронного наблюдения и быстрого реагирования. Косиняк-Камыш рассказал, что безопасность обеспечивают пять тысяч военных, а также пограничники и полиция.

Он сообщил, что количество попыток пересечения польско-белорусской границы снизилось более чем на 90%. Так, если с 1 января по 14 апреля 2025 года было зафиксировано около пяти тысяч попыток, то в 2026 году — чуть более 100 попыток.

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