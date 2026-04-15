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Fox News: Трамп заявил о завершении войны против Ирана

21
  • 15.04.2026, 7:37
  • 12,624
Fox News: Трамп заявил о завершении войны против Ирана

Президент США считает, что конфликт на Ближнем Востоке уже в прошлом?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против режима Ирана.

Об этом сообщила в Instagram журналистка Fox News Мария Бартиромо.

По словам Бартиромо, президент США, отвечая на вопрос, закончилась ли война в Иране, отметил, что она действительно уже завершилась.

«Я только что пообщалась с президентом. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну его фразу приведу отдельно. Я сказала ему: «Вы все время говорите об этой войне так, будто она уже в прошлом. Она уже закончилась?» Он ответил: «Она закончилась», отметила журналистка Fox News.

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