Fox News: Трамп заявил о завершении войны против Ирана

Fox News: Трамп заявил о завершении войны против Ирана21
- 15.04.2026, 7:37
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Президент США считает, что конфликт на Ближнем Востоке уже в прошлом?
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против режима Ирана.
Об этом сообщила в Instagram журналистка Fox News Мария Бартиромо.
По словам Бартиромо, президент США, отвечая на вопрос, закончилась ли война в Иране, отметил, что она действительно уже завершилась.
«Я только что пообщалась с президентом. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну его фразу приведу отдельно. Я сказала ему: «Вы все время говорите об этой войне так, будто она уже в прошлом. Она уже закончилась?» Он ответил: «Она закончилась», отметила журналистка Fox News.