Во Франции презентовали городское авто за 10 500 евро 19 15.04.2026, 10:32

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Новым ситикаром в ряде стран ЕС можно управлять без водительских прав.

Французский производитель компактных бюджетных ситикаров Aixam-Mega презентовал новую модель Easy. Доступный аналог Smart предлагают в дизельном или электрическом исполнении.

Новый Aixam Easy вышел на рынок и стоит от 10 499 до 12 999 евро за электрическую версию и 11 999 — 13 499 евро — за дизельную. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Aixam Easy — двухместный ситикар с пластиковым кузовом. У него короткий капот и большие круглые фары и фонари с диодной оптикой.

Размеры Aixam Easy 2026:

— длина — 2773 мм;

— ширина — 1500 мм;

— колесная база — 1795 мм.

В отделке салона Aixam Easy использованы сменные панели с разнообразными изображениями и узорами. Авто имеет крупные кнопки, круглый селектор КПП и небольшой цифровой щиток приборов.

Миниатюрное авто имеет довольно большой 422-литровый багажник. Есть электростеклоподъемники и печка, а вот кондиционер отсутствует.

Электромобиль Aixam Easy получил мотор на 8 л. с. (6 кВт) и 40 Н∙м. На выбор предлагают батареи емкостью 5,54 и 7,44 кВт∙ч: запас хода составляет, соответственно, 75 и 113 км.

Дизельная версия оснащена скромным двухцилиндровым двигателем Kubota на 5 л.с. и 14 Н∙м. В паре с ним работает вариатор. Столь маломощным авто в ряде стран ЕС можно управлять без водительских прав и с 16 лет.

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