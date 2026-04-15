«Готовятся»: в резиденции Путина — паника 20 15.04.2026, 20:26

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Военный обозреватель объяснил, что происходит.

Россияне усилили противовоздушную оборону вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, использовав комплексы «Панцирь-С1». Это означает, что противник чувствует малейшую угрозу со стороны Украины.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал «24 Каналу», каких именно средств, что могут атаковать резиденцию Путина, опасаются в России. Он отметил, что именно могло напугать главу Кремля и его окружение.

Чего опасаются в Кремле?

Шарп отметил, что решение об укреплении противовоздушной обороны резиденции российского главы принимается, вероятно, непосредственно самим Путиным или ближайшим к нему кругом людей.

Одним из факторов, который заставил российскую верхушку пойти на такой шаг, может быть судьба иранского верховного лидера Али Хаменеи, который был ликвидирован в начале операции США и Израиля против Ирана.

«Не исключаю, что в российском руководстве те, кто принимает решения, в частности лично Путин, пришли к выводу, что вдруг украинцы решат поступить подобным образом. Даже не потому, чтобы, возможно, попытаться ликвидировать именно Путина, а потому, что могли бы руководствоваться логикой: если Путин уйдет, то все в России коренным образом изменится», – объяснил военный обозреватель.

Соответственно россияне предполагают, что такой вариант развития событий возможен и они опасаются его. Технически украинцы, по его мнению, могут достать большим количеством беспилотников с достаточно мощными боеголовками в резиденцию Путина.

«Это означает, что в Кремле исходят из того, если такие возможности есть, то Украина может вдруг на это пойти. Поэтому в России на всякий случай готовятся», – отметил Давид Шарп.

В то же время сосредоточение систем ПВО, в частности «Панцирей-С1», вокруг резиденции Путина без всякой прямой угрозы со стороны Украины отвлекает, по его словам, российские ресурсы с определенных участков фронта, обнажая их.

«По полуинсайдерской информации из российских источников, «Панцирь-С1» – не самая эффективная система ПВО среди российских комплексов короткого радиуса действия. Новые системы «Тор» являются более эффективными, чем «Панцирь», – подчеркнул военный обозреватель.

Он добавил, что «Панцири-С1» в любом случае смогут стрелять по беспилотникам, но это не средства защиты против крылатых или баллистических ракет. Поэтому россияне, вероятно, намерены противостоять прежде всего угрозе беспилотных летательных аппаратов.

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