Скандальный российский певец Лоза не верит, что Земля имеет шарообразную форму 41 15.04.2026, 18:34

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Юрий Лоза

Певец-конспиролог заявил, что снимки круглой Земли, представленные NASA, сделаны с помощью ИИ.

Российский певец-конспиролог Юрий Лоза заявил, что снимки круглой Земли, представленные НАСА, сделаны с помощью ИИ.

«Друзья мои, сегодня нейросеть способна создавать реалистичные 3D-картинки с движением и пением, а уж фотку нашей планеты слепить для нее — сущая безделица», — написал музыкант в соцсетях.

Как сообщал Charter97.org, ранее Юрий Лоза не поверил в лунную миссию НАСА.

Отметим, певец-конспиролог учился в Казахстанском государственном университете на географическом факультете, но бросил учебу ради музыкального училища.

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