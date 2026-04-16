Популяризатор клича «гойда» Охлобыстин выступил против Кремля 39 16.04.2026, 14:34

28,212

Иван Охлобыстин

Не хочет ограничений интернета.

Лояльные Кремлю публичные персоны продолжают критиковать вводимые властями блокировки интернета. Вслед за Z-военкорами и бывшей ведущей «Дом 2» Викторией Боней к кампании выражения недовольства подключился актер-ультрапатриот Иван Охлобыстин, который в 2022 году призывал перевести войну против Украины в режим «священной» и популяризовал междометие «Гойда», использовавшееся, по его словам, в Древней Руси, пишет The Moscow Times.

«Цифровые ограничения это огромная ошибка. Во-первых: ничего «ограничить» толком нельзя (в 21 веке живём) и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации. Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению. Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает», — написал Охлобыстин в своем канале в заблокированном Роскомнадзором Telegram (стилистика и грамматика сохранены).

Открыто поддержавший вторжение в Украину артист также привел воспоминания из детства об оловянных солдатиках, которых он «вешал на нитке», зачитывая перед «казнью» приговор. «Теплые чувства [к советскому времени] испытываю, но не скучаю», — отметил бывший священник и Z-артист.

Охлобыстин в сентябре 2022 года после аннексии захваченных у Украины территорий выступил с речью на сцене на Красной площади, где устроили митинг-концерт. «Существует мнение, что в скором времени СВО переименуют в контртеррористическую операцию. Кто-то даже говорит, что это будет Отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война. Существует такое древнее русское междометие «гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей! Гойда, братья и сестры! Бойся, старый мир, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!» — прокричал он.

После этого Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Охлобыстину заочные обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины.

Ранее 18-минутное видеообращение к президенту Владимиру Путину опубликовала в Instagram Боня. Она «от лица народа» заявила, что глава государства «многого не знает», и назвала пять «наболевших» проблем: наводнение в Дагестане, выбросы мазута на пляжи Анапы, убийство краснокнижных животных, массовый забой скота в регионах и блокировки соцсетей и мессенджеров.

«Люди теряют деньги, люди гуглят, яндексят, как можно переехать из России жить в другую страну. Это сейчас один из самых популярных запросов… Вам не ту информацию доносят. Люди сегодня очень страдают», — сказала блогер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com