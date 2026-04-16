В Добруше иностранец убил беременную жену и взял в заложники падчерицу

В Добруше иностранец убил беременную жену и взял в заложники падчерицу27
- 16.04.2026, 12:28
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Силовики смогли обезвредить его.
В Добруше будут судить иностранца (зачастую власти прямо не называют, что преступления совершают граждане РФ — прим. Charter97.org), обвиняемого в убийстве беременной жены и ряде тяжких преступлений против детей. Об этом сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчина издевался над 16-летней падчерицей — избивал и душил ее, в том числе из-за использования мобильного телефона.
Трагедия произошла 9 октября 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый с особой жестокостью убил свою беременную супругу: он нанес ей не менее двух ножевых ударов в грудь и шею на глазах у малолетних детей. Женщина скончалась на месте.
После этого мужчина напал на 16-летнего пасынка, который пытался защитить мать, а затем, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы.
При задержании обвиняемый оказал сопротивление и взял девушку в заложницы, требуя от сотрудников ОМОНа передать ему оружие. Силовики смогли обезвредить его и освободить пострадавшую.
Детей в тот же день госпитализировали, позже их направили в социально-педагогический центр, а затем передали в приемную семью.
В настоящее время обвиняемый лишен родительских прав в отношении троих детей. Дело направлено в суд, ему грозит высшая мера наказания.