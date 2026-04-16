В Добруше иностранец убил беременную жену и взял в заложники падчерицу 27 16.04.2026, 12:28

14,026

Силовики смогли обезвредить его.

В Добруше будут судить иностранца (зачастую власти прямо не называют, что преступления совершают граждане РФ — прим. Charter97.org), обвиняемого в убийстве беременной жены и ряде тяжких преступлений против детей. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчина издевался над 16-летней падчерицей — избивал и душил ее, в том числе из-за использования мобильного телефона.

Трагедия произошла 9 октября 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый с особой жестокостью убил свою беременную супругу: он нанес ей не менее двух ножевых ударов в грудь и шею на глазах у малолетних детей. Женщина скончалась на месте.

После этого мужчина напал на 16-летнего пасынка, который пытался защитить мать, а затем, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы.

При задержании обвиняемый оказал сопротивление и взял девушку в заложницы, требуя от сотрудников ОМОНа передать ему оружие. Силовики смогли обезвредить его и освободить пострадавшую.

Детей в тот же день госпитализировали, позже их направили в социально-педагогический центр, а затем передали в приемную семью.

В настоящее время обвиняемый лишен родительских прав в отношении троих детей. Дело направлено в суд, ему грозит высшая мера наказания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com