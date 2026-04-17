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В Минске 10-балльные пробки

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  • 17.04.2026, 17:43
  • 4,594
В Минске 10-балльные пробки

Перед большими выходными.

В Минске в пятницу вечером, перед большими выходными, образовались сильные пробки. Загруженность дорог достигла 10 баллов. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах и выездах из города. Движение затруднено.

Согласно сервису «Яндекс», особенно трудно сейчас на улицах Якуба Коласа, проспекте Независимости, улицах Сурганова, Академической, Петруся Бровки, Козлова, Захарова, Максима Богдановича, Ленина, Городской Вал.

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