В Минске 10-балльные пробки 2 17.04.2026, 17:43

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Перед большими выходными.

В Минске в пятницу вечером, перед большими выходными, образовались сильные пробки. Загруженность дорог достигла 10 баллов. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах и выездах из города. Движение затруднено.

Согласно сервису «Яндекс», особенно трудно сейчас на улицах Якуба Коласа, проспекте Независимости, улицах Сурганова, Академической, Петруся Бровки, Козлова, Захарова, Максима Богдановича, Ленина, Городской Вал.

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