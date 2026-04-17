Honda представит в Европе дешевый спортивный электромобиль 7 17.04.2026, 18:23

3,880

Хэтчбек получит яркий дизайн и доступную цену.

Новая Honda Super-One выйдет на европейский рынок. Электрический заряженный хэтчбек недорогой и отличается ярким дизайном.

Электромобиль Honda Super-One с июля начнут продавать в Великобритании под названием Super-N. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Цена Honda Super-N в базовой версии не будет превышать 20 000 фунтов стерлингов (23 000 евро) — на уровне Duster. Это небольшой японский кей-кар — миниатюрное городское авто длиной всего 3,6 м. Он является спортивной версией модели Honda N-One e.

Поскольку Honda Super-N позиционируют как заряженный хэтчбек, то ее дизайн выдержан в спортивном стиле. Авто занижено, получило обвес, массивные бамперы и спойлер на крыше, а его колесные арки расширены.

В салоне Honda Super-N установлены спортивные сиденья, а в отделке использован альканатару. Оснащение включает аудиосистему Bose, 15-дюймовые литые диски, подогрев сидений и руля.

Новая Honda Super-N оснащена электромотором, который развивает 64 л.с. в обычном режиме и 95 л.с. — в пиковом. Силовая установка умеет имитировать переключение передач. С батареей емкостью 29,6 кВт∙ч запас хода составляет 206 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com