В Минске в транспорте появятся кнопки открытия дверей 6 18.04.2026, 2:16

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Пассажиры смогут сами открывать их на остановках.

В Минске с 1 мая в городском транспорте заработают кнопки адресного открытия дверей. Об этом сообщил «Минсктранс».

Пассажиры смогут сами открыть двери, нажав на кнопку, для входа в салон или выхода из него. Кнопки заметить не сложно, они выделяются приметным корпусом и обладают дополнительной светодиодной подсветкой.

«Во время движения система адресного открытия дверей блокируется, воспользоваться кнопками не получится. Только на остановочном пункте при полной остановке транспортного средства кнопки адресного открытия дверей становятся активными», — отметили в «Минсктрансе».

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