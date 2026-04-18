Власти Молдовы заперли российских военных в Приднестровье

Власти Молдовы заперли российских военных в Приднестровье23
- 18.04.2026, 3:24
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Офицерам запретили въезд на подконтрольную Кишиневу территорию.
Власти Молдовы ограничили передвижение российских военнослужащих, находящихся в Приднестровье. Согласно официальной информации, шесть высокопоставленных офицеров российской оперативной группы войск, которая там дислоцируется, объявлены в Молдове персонами нон-грата, пишет Deutsche Welle.
Принятое решение означает, что российским командирам запрещено находиться на территории Молдовы, контролируемой властями страны (на правом берегу Днестра).
Если кто-либо из них попытается попасть туда, он будет немедленно депортирован из Молдовы без права возвращения.
Фактически это означает, что командование российского контингента остается ограниченным в своих перемещениях территорией Приднестровья, так как через территорию Украины выбраться из него теперь тем более не получится.
В число нежелательных лиц вошли командующий группы войск Дмитрий Зеленков, три его заместителя — Дмитрий Опалев, Сергей Мощенко и Сергей Ширшов, — а также начальник штаба Марат Ярулин и руководитель полевого банка в Тирасполе Алексей Богомолов.
Кроме того, ограничения затрагивают и семьи этих офицеров: они теряют доступ к ряду услуг на территории Молдовы, в том числе к медицинской помощи и оформлению документов.
Молдавская сторона объясняет эти меры тем, что присутствие российских войск считается незаконным и рассматривается как угроза безопасности страны.