Белорусские банки вводят майские новшества 3 18.04.2026, 9:16

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Ограничения на снятие наличных за границей и не только.

Некоторые банки анонсировали изменения для клиентов, которые введут в мае. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Приорбанк» с 20 мая обновит условия по счетам и картам для физлиц. Главное изменение — по некоторым картам снизят процент на остаток денег. С этой даты по «пластику» «Бумеранг», «Яркая карта», Visa Infinite / MasterCard World Black Edition будет начисляться до 1% годовых на сумму свыше 50 рублей.

«На текущий момент по картам действует 3 % годовых на текущих счетах», — уточнили в контакт-центре банка.

«Белагропромбанк» с 1 мая обновит правила бесплатного обслуживания владельцев карточек в пакетах «Лайт», «Медиум» и «Премиум». Чтобы не платить комиссию, нужно будет выполнить одно из требований (по сумме безналичных операций, зачисленной зарплате или остатку на счете).

«Белагропромбанк» с 1 мая также введет ограничение на снятие наличных за границей — 10 тысяч рублей в сутки в эквиваленте. Для бесконтактных операций, включая использование токенов в мобильных платежных сервисах, установлен отдельный лимит — не более 500 рублей в сутки.

«БСБ Банк» расширил список АЗС, на которых можно купить мгновенные банковские карточки — теперь эта опция доступна не только в Минске, но и в регионах. Напомним, Visa Classic Instant в белорусских рублях оформлена в виде плитки шоколада.

«Белинвестбанк» запустил акцию для участников программы лояльности «Сфера Белкарт»: если по 28 мая этого года оплачивать покупки приложением «Белкарт Pay», то можно выиграть один из 167 призов. Среди них — подарочные сертификаты, деньги, аэрогрили, роботы-пылесосы.

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