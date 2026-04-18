Украина заключила мощное соглашение по производству ракет IRIS-T 2 18.04.2026, 9:25

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Подписан стратегический контракт.

Украина и немецкая компания Diehl Defence договорились о новых поставках IRIS-T и совместной разработке ракет для F-16. Стороны договорились о резком увеличении поставок и начале совместных проектов в сфере авиационного вооружения.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на информацию министра обороны Украины Михаила Федорова в Linkedin.

Установки IRIS-T SLM и IRIS-T SLS уже стали фундаментом многослойной защиты украинского неба. Генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух официально подтвердил эти планы. Речь идет о «конкретных решениях», которые позволят быстрее получать дефицитные ракеты для перехвата вражеских целей.

«Мы сосредоточились на увеличении и ускорении поставок ракет для систем IRIS-T. Эти системы уже доказали свою эффективность в боевых условиях и являются ключевым компонентом архитектуры противовоздушной обороны», - отметил Михаил Федоров.

Ракеты для F-16 и борьба с баллистикой

Кроме этого Украина и немецкие оружейники обсудили развитие ракетных проектов специально для истребителей F-16. Это может стать технологическим прорывом для украинских Воздушных сил.

Какие направления стали приоритетными:

разработка новых ракет класса «воздух-воздух»;

внедрение технологий для борьбы с баллистическими ракетами;

поставки боеприпасов большой дальности при финансировании Евросоюза;

совершенствование радиолокационных систем (радаров).

Отдельным пунктом соглашения стала возможность испытания новейших оборонных решений непосредственно в Украине. Боевой опыт ВСУ поможет немецким инженерам совершенствовать технику в реальном времени.

Федоров подчеркнул, что это сотрудничество является системным. Оно не только закрывает текущие потребности фронта, но и создает базу для будущей безопасности всего континента.

«Я благодарен Diehl Defence за поддержку и готовность к расширению сотрудничества. Это системная работа, которая усиливает защиту неба Украины и повышает безопасность во всей Европе», - сказал министр.

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