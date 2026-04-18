Украина заключила мощное соглашение по производству ракет IRIS-T

Украина заключила мощное соглашение по производству ракет IRIS-T2
- 18.04.2026, 9:25
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Подписан стратегический контракт.
Украина и немецкая компания Diehl Defence договорились о новых поставках IRIS-T и совместной разработке ракет для F-16. Стороны договорились о резком увеличении поставок и начале совместных проектов в сфере авиационного вооружения.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на информацию министра обороны Украины Михаила Федорова в Linkedin.
Установки IRIS-T SLM и IRIS-T SLS уже стали фундаментом многослойной защиты украинского неба. Генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух официально подтвердил эти планы. Речь идет о «конкретных решениях», которые позволят быстрее получать дефицитные ракеты для перехвата вражеских целей.
«Мы сосредоточились на увеличении и ускорении поставок ракет для систем IRIS-T. Эти системы уже доказали свою эффективность в боевых условиях и являются ключевым компонентом архитектуры противовоздушной обороны», - отметил Михаил Федоров.
Ракеты для F-16 и борьба с баллистикой
Кроме этого Украина и немецкие оружейники обсудили развитие ракетных проектов специально для истребителей F-16. Это может стать технологическим прорывом для украинских Воздушных сил.
Какие направления стали приоритетными:
разработка новых ракет класса «воздух-воздух»;
внедрение технологий для борьбы с баллистическими ракетами;
поставки боеприпасов большой дальности при финансировании Евросоюза;
совершенствование радиолокационных систем (радаров).
Отдельным пунктом соглашения стала возможность испытания новейших оборонных решений непосредственно в Украине. Боевой опыт ВСУ поможет немецким инженерам совершенствовать технику в реальном времени.
Федоров подчеркнул, что это сотрудничество является системным. Оно не только закрывает текущие потребности фронта, но и создает базу для будущей безопасности всего континента.
«Я благодарен Diehl Defence за поддержку и готовность к расширению сотрудничества. Это системная работа, которая усиливает защиту неба Украины и повышает безопасность во всей Европе», - сказал министр.