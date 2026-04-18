Какое мороженое вкуснее — белорусское или российское? 25 18.04.2026, 13:45

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В Сети вспыхнул нешуточный спор.

Пользовательница Threads с ником mamacita_go призналась, что для нее «российское мороженое гораздо вкуснее белорусского». Всего за сутки под ее заявлением набралось около 750 комментариев — большинство, как можно догадаться, от беларусов и белорусок. Многие стали спорить с авторкой поста, но нашлись и те, кто согласился. Рассказываем, какие аргументы приводили стороны пломбирной битвы, пишет «Зеркало».

«Можете закидать меня тапками, но российское мороженое гораздо вкуснее белорусского. И конфеты тоже. Ну не умеют в Беларуси делать вкусное мороженое, какое ни возьми, с российским рядом не стоит», — написала mamacita_go, которая, вероятно, живет в Минске (однако, похоже, или родом из России, или регулярно там бывает).

Пост о мороженом разлетелся — его просмотрели почти 100 тысяч раз. Многие решили высказать свое мнение в комментариях. Часто оно звучало как раз в защиту белорусских продуктов:

«В белорусское просто г**на не добавляют, вот вам и непривычно».

«По всей России есть магазины «Беларусские продукты». Такие магазины русские есть? В Беларуси? Нет. Все, расходимся».

«Ничего российского не беру, не доверяю качеству. Купляю беларускае, падтрымліваю айчынных вытворцаў».

«Я из Беларуси. Тапки не буду бросать, закидаю бульбой. В Беларуси все продукты шикарные!»

«То-то ваши земляки в «Короне» витебской по две тележки молочки, шоколада, мясухи (мясной продукции. — Прим. ред.) затаривают… На утилизацию, наверное?»

«Я из России. И вкуснее «Каштана», «Вавёркі», «Белага полюса» ничего в жизни не ела из мороженого. Полжизни жила в России, думала, что пробовала сырки глазированные, но после переезда в Минск осознала, что раньше ела какое-то месиво из заменителей, загустителей и подобия шоколада. Так что не дурыце мне галавы давайте».

«А почему тогда ваши сограждане, приезжая к нам на озеро Нарочь отдыхать, вывозят тележками по полмагазина продуктов?!»

Впрочем, были и те, кто поддержали автора поста.

«Привезла мне сватья из Москвы конфет и чая краснодарского, дай Бог, ей здоровья. Вкусно! Она знает в этом толк. А вот наши конфеты я уже давно не покупаю. И вообще, почаще обращаю внимание на состав»

Некоторые всерьез принялись обсуждать, что входит в мороженое и другие продукты. Часть людей считает: то, что в Беларуси «чистые» составы, давно стало лишь стереотипом.

«Ну зачем тапками [закидывать]? Просто научись читать состав. Правда, на российских продуктах (особенно на сладостях) он часто нечитаем, ибо там яд и смерть. У нас с этим тоже не идеально, но можно найти что-то относительно безвредное».

«Насчет мороженого согласна с вами на 100%! Те, кто пишут «читайте состав», так вы возьмите и почитайте! Уже давно в большинстве белорусского мороженого нет цельного молока, в отличие, как раз, от российского, где состав — цельное молоко, сгущеное молоко, масло. У нас только Кобрин пока держится», — отметила в комментариях гомельчанка.

«Господа, читающие состав. Специально для вас [публикую] составы популярных белорусских мороженых, которые в большом количестве в каждом магазине», — добавила mamacita_go, выложив этикетки «Топа», «Каприза» и классического пломбира фирмы «Белый полюс». В глазури последнего, например, содержится «пальмоядровое масло».

Другие же просто стали подшучивать над автором поста.

«Хоть насчет мороженого могу согласиться, составы порой ужас, но такого, как у нас, зефира вы точно нигде не найдете. Дайте шанс белорусскому производителю оставить о себе приятное впечатление, и состав там хороший, полезный», — написала пользовательница m.chp, приложив фотографию нашумевшего «слабительного» зефира.

Пост, тем временем, продолжает собирать новые комментарии и вируситься в Threads — участвовать в дискуссии начинают даже сами производители мороженого.

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