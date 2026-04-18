Минус три корабля РФ: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму 7 18.04.2026, 14:26

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Нанесен комплексный удар.

Бойцы ЦСО «Альфа» Службы безопасности Украины нанесли комплексный удар по временно оккупированному Россией Крыму. В результате атаки известно о поражении трех кораблей российского флота и ударах по логистике и РЛС врага. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ провели операцию на временно оккупированной территории Крыма, в ходе которой были поражены сразу несколько российских военных кораблей, в частности большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также еще одно судно неустановленного типа.

Также сообщается о вероятном поражении российского противодиверсионного катера проекта 21980 «Грачонок».

Кроме того, дроны СБУ повредили элементы военной инфраструктуры, в частности блок антенн коммуникационной системы «Дельфин», радиолокационную станцию МР-10М1 «Мыс-М1», а также резервуары с топливом на нефтебазе «Югторсан».

«СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Воины Службы снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров в качестве военной базы. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность РФ вести войну. Эта работа не остановится: интенсивность и глубина операций СБУ будут только расти, пока враг не утратит возможность действовать на украинской территории», — говорится в сообщении.

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