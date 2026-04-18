От Спарты до Ирана 18.04.2026, 16:18

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Морские блокады снова в центре мировой политики.

Морские блокады — один из старейших инструментов войны, который и сегодня остается одним из самых эффективных способов давления на противника. От Древней Греции до современных конфликтов контроль над морскими путями не раз решал исход войн, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Суть блокады проста: лишить страну торговли, перекрыв ее морские «артерии», через которые идут деньги, нефть и товары. Однако в международном праве такие действия считаются актом войны, поэтому государства часто называют их «санкциями» или «эмбарго».

История показывает, что блокады нередко меняли ход событий. Спарта в античности заставила Афины капитулировать, перекрыв поставки зерна. Великобритания сыграла ключевую роль в поражении Наполеона, используя морскую блокаду. В XX веке США и их противники активно применяли экономическое давление через морские пути — от Японии во Второй мировой до Северного Вьетнама.

Современные аналитики сравнивают подобные стратегии с действиями, которые сейчас приписывают президенту США Дональду Трампу в Ормузском проливе. Эксперты называют это «двойной блокадой», поскольку Иран также ограничивает проход судов.

Однако эффективность блокад не гарантирована. Историки отмечают, что они работают только в долгосрочной перспективе и часто требуют военного сопровождения. Германия и Британия в Первой мировой войне, например, одновременно пытались задушить друг друга морскими ограничениями, но обе стороны нашли способы обхода.

Главная проблема блокад — их непредсказуемость. Даже частичное перекрытие морских путей может ударить по глобальной экономике и втянуть в конфликт третьи страны, такие как Китай или Индия.

Эксперты предупреждают, что в современном мире блокада — это не только военный инструмент, но и политический риск, способный изменить баланс сил далеко за пределами зоны конфликта.

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