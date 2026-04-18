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Украинский журналист: Стрелок из Киева поддерживал оккупантов

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  • 18.04.2026, 20:02
  • 10,114
Украинский журналист: Стрелок из Киева поддерживал оккупантов

Он якобы донатил российской армии.

Мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, ранее «засветился» в российских пабликах. Он прямо писал о донатах «на СВО» (так в РФ называют войну против Украины).

Об этом сообщил в субботу, 18 апреля, журналист Виталий Глагола, заметил сайт New Voice.

Глагола установил, что стрелок пользовался электронными адресами vdv68@yandex.ua и vdv_art@mail.ru. Аббревиатура VDV — это воздушно-десантные войска РФ, пояснил журналист.

Также он сообщил, что проверил имя стрелка — Дмитрий Васильченков — через открытые источники и выяснил, что мужчина проходил службу в воинской части РФ под номером 30274.

Глагола нашел фото в соцсетях, где Васильченков позирует в военной форме в звании подполковника российской армии.

Также, по данным журналиста, у мужчины было двойное гражданство РФ и Украины. Часть этой информации сейчас проверяется правоохранителями.

Telegram-паблик ASTRA сообщил, что проверил информацию о Дмитрии Васильченкове и установил, что, кроме украинского Бахмута, тот жил и в российском городе Рязань. По данным паблика, в 2023 году у Васильченкова был счет в российском Альфа-Банке, а в 2022 году — в Сбербанке. В 2016 году он трижды пересекал границу между РФ и Украиной: один раз — на машине, два раза — на поезде.

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