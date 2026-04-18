Литва и Латвия отказались пускать Фицо в Москву

Литва и Латвия отказались пускать Фицо в Москву18
- 18.04.2026, 21:36
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Словацкий премьер хочет попасть в Кремль на 9 мая.
Власти Литвы и Латвии закроют свои воздушные пространства для борта премьера Словакии Роберта Фицо во время его полета в Москву на 9 Мая. Об этом словацкий премьер сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook, передает Teraz.
«Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат нам пролететь через их территорию по пути в Москву... Я обязательно найду другой маршрут, как я сделал это и в прошлом году», — сказал глава правительства Словакии.
О желании прилететь в Москву на праздник Дня победы в этом году Фицо сообщил 6 апреля.