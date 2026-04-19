Кто стал главным фаворитом будущих выборов в США среди республиканцев 23 19.04.2026, 5:00

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Результаты опроса.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал главным фаворитом среди потенциальных кандидатов от Республиканской партии на выборах 2028 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает Newsweek.

Согласно исследованию, около 63% из 2 189 опрошенных республиканцев и симпатизирующих им независимых избирателей заявили, что готовы рассмотреть голосование за Вэнса на праймериз или партийных собраниях в своих штатах.

Другие потенциальные кандидаты заметно отстают: госсекретаря Марко Рубио готовы поддержать 42% респондентов, губернатора Флориды Рона ДеСантиса — 35%. За Дональда Трампа-младшего высказались 31%, а сенатора от Техаса Теда Круза — 26%.

Особенно высокую поддержку Вэнс получил среди старших избирателей: его готовы поддержать 76% респондентов старше 65 лет и 67% в возрасте от 45 до 64 лет. Среди мужчин и женщин показатели почти одинаковы — 62% и 63% соответственно.

В младшей возрастной группе (18–29 лет) уровень поддержки ниже — 44%, однако это все равно один из лучших результатов среди всех кандидатов. Единственным, кто опередил Вэнса среди молодежи, стал Дональд Трамп-младший с показателем 49%.

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