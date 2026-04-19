Впервые за 10 лет: Мадонна триумфально вернулась на фестиваль Coachella 19.04.2026, 14:01

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Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Звезда неожиданно появилась во время выступления Сабрины Карпентер.

Поп-икона Мадонна впервые за 10 лет выступила на фестивале Coachella в Калифорнии. 67-летняя артистка неожиданно появилась во время выступления Сабрины Карпентер в качестве хедлайнера второго уик-энда.

Об этом сообщает People. Мадонна вышла на сцену, когда Карпентер исполняла свой хит Juno, после чего они вдвоем исполнили хиты Мадонны Vogue и Like a Prayer.

Затем артистки спели песню из предстоящего альбома Мадонны Confessions II, продолжения ее успешного проекта 2005 года Confessions on a Dancefloor.

«20 лет назад я выступала на Coachella. Я была в танцевальном шатре, и это было впервые, когда я исполнила Confessions on a Dance Floor в Америке. Это было невероятно, и я рада вернуться. Это своего рода завершение цикла, понимаете? Это очень много значит для меня», — сказала Мадонна.

Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

В последний раз Мадонна выступала на Coachella в 2015 году, когда появилась во время выступления Дрейка (был хедлайнером). Мадонна надела лиловый топ в бельевом стиле, корсет, длинные атласные перчатки, кружевные чулки и высокие ботфорты. В идентичном наряде Мадонна была и во время своего дебюта на фестивале в 2006 году. В какой-то момент выступления Мадонна пошутила о росте Карпентер, отметив, что выступает с кем-то «ниже» ее. 10 апреля Карпентер дебютировала в качестве хедлайнера на фестивале Coachella 2026 в Калифорнии.

«Вчерашний вечер был словно из сна. Провести с вами столько времени, смеясь, и, самое главное, разделить с вами сцену — это привилегия, которую я никогда не забуду», — обратилась к Мадонне Сабрина Карпентер в Instagram.

Неожиданный дуэт состоялся после того, как Карпентер отдала дань уважения Мадонне на MTV Video Music Awards в 2024 году, исполнив хит Ray of Light в винтажном платье от Боба Макки, которое Мадонна носила на церемонии вручения премии Оскар в 1991 году.

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