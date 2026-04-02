«Мы летим ради всего человечества» 12 2.04.2026, 11:56

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Миссия «Артемида II» знаменует начало новой эры космических исследований.

NASA успешно запустило миссию «Артемида II», отправив четырех астронавтов в исторический полет вокруг Луны — впервые с 1972 года. Запуск с космодрома на мысе Канаверал сопровождался мощным гулом и ослепительным пламенем. Ракета Space Launch System (SLS), самая мощная в истории агентства, поднялась в небо, оставляя за собой яркий шлейф, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Первые секунды были наиболее критическими — так называемый момент максимальной нагрузки, когда даже малейшая конструктивная слабость может привести к катастрофе. Однако запуск прошел успешно, и ракета уверенно вышла на траекторию над Атлантическим океаном.

Перед стартом возникли технические проблемы с системой аварийного спасения экипажа, из-за чего обратный отсчет был временно приостановлен. После устранения неполадок инженеры поочередно подтвердили готовность всех систем.

Кульминацией стали переговоры перед стартом. Директор полета Чарли Блэквелл-Томпсон подтвердила готовность к запуску, на что командир экипажа Рид Уайзман ответил: «Мы летим ради всего человечества».

После старта сотрудники NASA не скрывали эмоций — многие признавались, что готовы были расплакаться от напряжения и радости. Этот запуск стал кульминацией многолетней работы и символом возвращения США к пилотируемым лунным миссиям.

Миссия «Артемида II» знаменует начало новой эры космических исследований. Она не только проверит ключевые системы перед будущей высадкой на Луну, но и, по словам наблюдателей, напомнит миру о возможностях человечества, когда страны объединяются ради общей цели.

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