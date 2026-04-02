закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Миссия «Артемида II» вышла на орбиту: что ждет астронавтов дальше

25
  • 2.04.2026, 19:26
  • 16,138
Миссия «Артемида II» вышла на орбиту: что ждет астронавтов дальше

Ключевым событием ближайших часов станет маневр выхода к Луне.

После успешного запуска ракеты миссия НАСА «Артемида II» перешла к следующему этапу. Экипаж из четырех астронавтов — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — уже находится на околоземной орбите на расстоянии около 68 тысяч километров от Земли, где проходит первые испытания корабля «Орион», пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Солнечные панели аппарата успешно развернуты, обеспечивая энергией полет. В течение первых суток астронавты проверяют системы жизнеобеспечения и работоспособность корабля, который ранее не использовался для пилотируемых миссий.

Распорядок экипажа строго регламентирован: астронавты уже провели первые сеансы сна, питания и физической активности. В условиях невесомости им предписано ежедневно заниматься упражнениями, чтобы сохранить мышечную и костную массу. Питание состоит преимущественно из сублимированных продуктов, а меню было выбрано заранее.

В НАСА также подтвердили, что проблема с туалетом, возникшая при запуске, устранена, и система функционирует нормально.

Ключевым событием ближайших часов станет маневр выхода к Луне — так называемый «транслунный импульс». Он должен вывести корабль с околоземной орбиты на траекторию полета к Луне. Если все пройдет по плану, «Орион» обогнет обратную сторону спутника и, используя его гравитацию, вернется к Земле.

Ожидается, что экипаж достигнет дальней стороны Луны уже в начале следующей недели, став первыми людьми за более чем полвека, отправившимися так далеко от Земли. Астронавты будут вести наблюдения и съемку, открывая новые данные об одной из наименее изученных областей лунной поверхности.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров