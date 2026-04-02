Миссия «Артемида II» вышла на орбиту: что ждет астронавтов дальше 25 2.04.2026, 19:26

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Ключевым событием ближайших часов станет маневр выхода к Луне.

После успешного запуска ракеты миссия НАСА «Артемида II» перешла к следующему этапу. Экипаж из четырех астронавтов — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — уже находится на околоземной орбите на расстоянии около 68 тысяч километров от Земли, где проходит первые испытания корабля «Орион», пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Солнечные панели аппарата успешно развернуты, обеспечивая энергией полет. В течение первых суток астронавты проверяют системы жизнеобеспечения и работоспособность корабля, который ранее не использовался для пилотируемых миссий.

Распорядок экипажа строго регламентирован: астронавты уже провели первые сеансы сна, питания и физической активности. В условиях невесомости им предписано ежедневно заниматься упражнениями, чтобы сохранить мышечную и костную массу. Питание состоит преимущественно из сублимированных продуктов, а меню было выбрано заранее.

В НАСА также подтвердили, что проблема с туалетом, возникшая при запуске, устранена, и система функционирует нормально.

Ключевым событием ближайших часов станет маневр выхода к Луне — так называемый «транслунный импульс». Он должен вывести корабль с околоземной орбиты на траекторию полета к Луне. Если все пройдет по плану, «Орион» обогнет обратную сторону спутника и, используя его гравитацию, вернется к Земле.

Ожидается, что экипаж достигнет дальней стороны Луны уже в начале следующей недели, став первыми людьми за более чем полвека, отправившимися так далеко от Земли. Астронавты будут вести наблюдения и съемку, открывая новые данные об одной из наименее изученных областей лунной поверхности.

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